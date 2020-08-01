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Чоловіки в трагічній долі Лесі Українки: через кого страждала поетеса

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Люди
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Леся Українка все життя страждала від важкого захворювання

Леся Українка все життя страждала від важкого захворювання. novograd.city

Рівно 107 років тому, 1 серпня 1913 року, українська поетеса Леся Українка померла від прогресуючого туберкульозу кісток на курорті Сурамі в Грузії.

Їй було 42. Останні роки свого життя поетеса провела разом зі своїм чоловіком, Климентом Квіткою. А ще до зустрічі з ним вона пережила смерть найбільшого кохання свого життя – Сергія Мержинського. Детальніше про те, які чоловіки були в житті Лесі Українки, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Чоловіки Лесі Українки

У житті Лариси Косач-Квітки (справжнє ім'я поетеси) було четверо чоловіків. Першим її коханням був Максим Славинський, другим – Нестор Гамбарашвілі, найбільші почуття вона відчувала до Сергія Мержинського, а за шість років до смерті поетеси її чоловіком став Климент Квітка.

Леся Українка і Максим Славинський

Максим Славинський був другом старшого брата Лесі, Михайла. Він, як і вона, був шанувальником поезії Генріха Гейне. Однак стосунки так і залишилися дружніми. З чуток, мати письменниці Олена Пчілка недолюблювала Максима. Але навряд чи це стало причиною розриву, адже Леся була дуже впертою дівчиною.

Максим Славинський був першим коханням Лесі Українки

Максим Славинський був першим коханням Лесі Українки (Архівне фото)

Леся Українка і Нестор Гамбарашвілі

Коли Лесі було 24, в домі її сім'ї знімав кімнату хлопець з Грузії Нестор Гамбарашвілі. Поетесі подобався Нестор та його народ. Вона вчила його французької, а він давав їй уроки грузинської.

Одного разу з поїздки на свою батьківщину Нестор привіз Лесі, на її прохання, гострий кинджал – "емблему боротьби з ненависним ворогом" (України, – ред.).

Згодом Нестор розбив серце Лесі, коли в 1907 році вона поїхала лікуватися до Ялти. Він одружився на багатій поміщиці, про що Леся дізналася з листа матері. Відреагувала вона іронічно: "Попався, жучку, в панську ручку!". Однак важко переживала зраду, написала Нестору десятки листів, які залишилися без відповіді.

Леся Українка і Нестор Гамбарашвілі

Леся Українка і Нестор Гамбарашвілі (Архівні фото)

"Не дорікати слово я дала, / І в відповідь на тяжку постанову / Ти дав колючу гілочку тернову, / Без жаху я в вінок її вплела. / Рясніше став колючий мій вінок… / Дарма, я знала се! Тоді ще, як приймала / Від тебе зброю, що сріблом сіяла, / Я в серце прийняла безжалісний клинок. / Тепер мені не жаль ні мук, ні крові, / Готова я приймать і рани, і терни / За марні мрії, за святії сни / Пречистого братерства і любові" , – в пронизливих рядках сказано все про ці стосунки.

Відомо, що 1958 роre старший науковий співробітник Управління заповідників при уряді Грузинської РСР, 87-річний Нестор Гамбарашвілі потрапив на Байкове кладовище, перед могилою колишньої коханої він довго стояв на колінах і плакав.

Леся Українка і Сергій Мержинський

Сергій Мержинський був найбільшим коханням Лесі Українки. Вони познайомилися в Ялті в 1898 році, де він лікувався від туберкульозу легенів. Випускник Київського університету Святого Володимира, Мержинський був розумним і ерудованим чоловіком: він був громадським діячем, захоплювався театром, працював над перекладами.

Леся Українка і вмираючий Сергій Мержинський

Леся Українка і вмираючий Сергій Мержинський (Архівне фото)

Леся їздила до Сергія до Мінська, допомагала з лікуванням і була з поруч, коли він помирав. Однак любов поетеси не була взаємною. Мержинський кохав іншу жінку, а Лесю вважав другом. Вмираючи, він диктував їй любовні листи і заповідав піклуватися про його кохану.

Леся важко пережила смерть Сергія. Стрес і перевтома призвели до того, що її власна хвороба стала прогресувати. Вона ще довго відновлювала сили в санаторіях.

Леся Українка і Климент Квітка

За шість років до своєї смерті Леся Українки вийшла заміж. Її чоловіком став Климент Квітка, з яким вона познайомилася в літературно-артистичному гуртку Київського університету. Він був на 9 років молодший від Лесі.

Біографи вважають, що між ними не було пристрасті, але була глибока дружба, довіра і турбота. Квітка був юристом, займався музикою і етнографією. Відомо, що до останніх днів він ревнував Лесю до Мержинського.

Климент Васильович пережив дружину на 40 років. Після смерті Лесі Українки, в 1917 році, він видав двотомник "Мелодії з голосу Лесі Українки".

Леся Українка і Климент Квітка

Леся Українка і Климент Квітка (Архівне фото)

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