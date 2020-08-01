Чоловіки в трагічній долі Лесі Українки: через кого страждала поетеса

Рівно 107 років тому, 1 серпня 1913 року, українська поетеса Леся Українка померла від прогресуючого туберкульозу кісток на курорті Сурамі в Грузії.

Їй було 42. Останні роки свого життя поетеса провела разом зі своїм чоловіком, Климентом Квіткою. А ще до зустрічі з ним вона пережила смерть найбільшого кохання свого життя – Сергія Мержинського. Детальніше про те, які чоловіки були в житті Лесі Українки, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Чоловіки Лесі Українки

У житті Лариси Косач-Квітки (справжнє ім'я поетеси) було четверо чоловіків. Першим її коханням був Максим Славинський, другим – Нестор Гамбарашвілі, найбільші почуття вона відчувала до Сергія Мержинського, а за шість років до смерті поетеси її чоловіком став Климент Квітка.

Леся Українка і Максим Славинський

Максим Славинський був другом старшого брата Лесі, Михайла. Він, як і вона, був шанувальником поезії Генріха Гейне. Однак стосунки так і залишилися дружніми. З чуток, мати письменниці Олена Пчілка недолюблювала Максима. Але навряд чи це стало причиною розриву, адже Леся була дуже впертою дівчиною.

Максим Славинський був першим коханням Лесі Українки (Архівне фото)

Леся Українка і Нестор Гамбарашвілі

Коли Лесі було 24, в домі її сім'ї знімав кімнату хлопець з Грузії Нестор Гамбарашвілі. Поетесі подобався Нестор та його народ. Вона вчила його французької, а він давав їй уроки грузинської.

Одного разу з поїздки на свою батьківщину Нестор привіз Лесі, на її прохання, гострий кинджал – "емблему боротьби з ненависним ворогом" (України, – ред.).

Згодом Нестор розбив серце Лесі, коли в 1907 році вона поїхала лікуватися до Ялти. Він одружився на багатій поміщиці, про що Леся дізналася з листа матері. Відреагувала вона іронічно: "Попався, жучку, в панську ручку!". Однак важко переживала зраду, написала Нестору десятки листів, які залишилися без відповіді.

Леся Українка і Нестор Гамбарашвілі (Архівні фото)

"Не дорікати слово я дала, / І в відповідь на тяжку постанову / Ти дав колючу гілочку тернову, / Без жаху я в вінок її вплела. / Рясніше став колючий мій вінок… / Дарма, я знала се! Тоді ще, як приймала / Від тебе зброю, що сріблом сіяла, / Я в серце прийняла безжалісний клинок. / Тепер мені не жаль ні мук, ні крові, / Готова я приймать і рани, і терни / За марні мрії, за святії сни / Пречистого братерства і любові" , – в пронизливих рядках сказано все про ці стосунки.

Відомо, що 1958 роre старший науковий співробітник Управління заповідників при уряді Грузинської РСР, 87-річний Нестор Гамбарашвілі потрапив на Байкове кладовище, перед могилою колишньої коханої він довго стояв на колінах і плакав.

Леся Українка і Сергій Мержинський

Сергій Мержинський був найбільшим коханням Лесі Українки. Вони познайомилися в Ялті в 1898 році, де він лікувався від туберкульозу легенів. Випускник Київського університету Святого Володимира, Мержинський був розумним і ерудованим чоловіком: він був громадським діячем, захоплювався театром, працював над перекладами.

Леся Українка і вмираючий Сергій Мержинський (Архівне фото)

Леся їздила до Сергія до Мінська, допомагала з лікуванням і була з поруч, коли він помирав. Однак любов поетеси не була взаємною. Мержинський кохав іншу жінку, а Лесю вважав другом. Вмираючи, він диктував їй любовні листи і заповідав піклуватися про його кохану.

Леся важко пережила смерть Сергія. Стрес і перевтома призвели до того, що її власна хвороба стала прогресувати. Вона ще довго відновлювала сили в санаторіях.

Леся Українка і Климент Квітка

За шість років до своєї смерті Леся Українки вийшла заміж. Її чоловіком став Климент Квітка, з яким вона познайомилася в літературно-артистичному гуртку Київського університету. Він був на 9 років молодший від Лесі.

Біографи вважають, що між ними не було пристрасті, але була глибока дружба, довіра і турбота. Квітка був юристом, займався музикою і етнографією. Відомо, що до останніх днів він ревнував Лесю до Мержинського.

Климент Васильович пережив дружину на 40 років. Після смерті Лесі Українки, в 1917 році, він видав двотомник "Мелодії з голосу Лесі Українки".

Леся Українка і Климент Квітка (Архівне фото)

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