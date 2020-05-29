Чоловік зірки "Москва сльозам не вірить" помер від коронавірусу

Чоловік відомої російської актриси, зірки фільму "Москва сльозам не вірить" Наталії Вавилової, режисер Самвел Гаспаров помер від коронавірусу. Чоловікові був 81 рік.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Георгій Сааков.

Наталія Вавилова stolitsa.ee

"У Москві помер чудовий кінорежисер Самвел Гаспаров. Йому було не властиво програвати, але перемогти проклятий коронавірус він не зумів... Швидкого одужання його дружині, актрисі Наталії Вавиловій. Світла пам'ять!", – написав Сааков.

Facebook @ georgiy.saakov

Відомо, що Наталія Вавилова й Самвел Гаспаров познайомилися під час зйомок фільму "Москва сльозам не вірить" у 1979 році й з тих пір були нерозлучні.

Наталія Вавилова й Самвел Гаспаров kino-teatr.ru

Самвел Гаспаров armmuseum.ru

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