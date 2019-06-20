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"Чоловік — тиран": Брежнєва розлютила мережу скаргами

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Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка живе та працює в Росії, розлютила користувачів мережі, поскаржившись на втому й "ілюзію Instagram".

Так, вона заявила, що за 6 днів зробила 6 перельотів і провела 2 безсонні ночі через роботу. Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram. Крім того, Брежнєва опублікувала декілька пікантних фото, на яких позувала в короткій бежевій сукні.

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

instagram.com/ververa

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"Ілюзія Instagram. 6 польотів за 6 днів, 2 з них із безсонними ночами, багато роботи, концерти, зустрічі, зйомки. А викладеш красиве фото і ніхто не знає, що насправді, ось така вона, зворотна сторона й у всіх вона різна, але фотки у всіх класні", — написала співачка.

Співачка Віра Брежнєва

Співачка Віра Брежнєва

instagram.com/ververa

Брежнєва в бежевій сукні

Брежнєва в бежевій сукні

instagram.com/ververa

"Зменшіть свої потреби і не літайте так часто. А якщо вам все мало, не треба скаржитися", "Сердешна, зараз розплачуся, таке важке у тебе життя", "Ось це тобі, Віронько, не пощастило. Чоловік — тиран! У всіх відпустки, а тобі працювати стільки! Може він тебе не кохає?", — пишуть у мережі.

"Чоловік — тиран": Брежнєва розлютила мережу скаргами
"Чоловік — тиран": Брежнєва розлютила мережу скаргами
"Чоловік — тиран": Брежнєва розлютила мережу скаргами
"Чоловік — тиран": Брежнєва розлютила мережу скаргами
"Чоловік — тиран": Брежнєва розлютила мережу скаргами

Як раніше писав OBOZREVATEL, зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram кадри з фотосесії, на яких її можна побачити в зухвалому вбранні. Брежнєва позувала на фоні розкішного червоного авто в латексному чорному боді з глибокими вирізами.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Віра Брежнєва
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Тупая самка. Обитает на рассее, в том дерьме. Измазалась. Смердит.
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