"Чоловік — тиран": Брежнєва розлютила мережу скаргами

Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка живе та працює в Росії, розлютила користувачів мережі, поскаржившись на втому й "ілюзію Instagram".
Так, вона заявила, що за 6 днів зробила 6 перельотів і провела 2 безсонні ночі через роботу. Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram. Крім того, Брежнєва опублікувала декілька пікантних фото, на яких позувала в короткій бежевій сукні.
Віра Брежнєва
instagram.com/ververa
"Ілюзія Instagram. 6 польотів за 6 днів, 2 з них із безсонними ночами, багато роботи, концерти, зустрічі, зйомки. А викладеш красиве фото і ніхто не знає, що насправді, ось така вона, зворотна сторона й у всіх вона різна, але фотки у всіх класні", — написала співачка.
Ілюзія інстаграмма 💫 6 польотів за 6 днів, 2 з них з безсонними ночами, багато роботи, концерти, зустрічі, зйомки .. А викладеш в Інста красиву фоточку і ніхто не знає, що насправді 🤪 ось така вона, зворотна сторона 🙌🏻 і у всіх вона різна)) але фотки у всіх класні 😉
Співачка Віра Брежнєва
instagram.com/ververa
Брежнєва в бежевій сукні
instagram.com/ververa
"Зменшіть свої потреби і не літайте так часто. А якщо вам все мало, не треба скаржитися", "Сердешна, зараз розплачуся, таке важке у тебе життя", "Ось це тобі, Віронько, не пощастило. Чоловік — тиран! У всіх відпустки, а тобі працювати стільки! Може він тебе не кохає?", — пишуть у мережі.
Як раніше писав OBOZREVATEL, зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram кадри з фотосесії, на яких її можна побачити в зухвалому вбранні. Брежнєва позувала на фоні розкішного червоного авто в латексному чорному боді з глибокими вирізами.
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