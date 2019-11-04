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4 листопада • оновлено в 12:31
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"Чимось хворіє?" Басков налякав мережу виснаженим виглядом

1.3т Читати матеріал російською

Російський співак Микола Басков показав нові фото, на яких продемонстрував результати схуднення.

43-річний артист не з чуток знає про проблеми зайвої ваги: протягом багатьох років він то худне, то набирає кілограми. Тому шанувальники зірки вже звикли до таких змін у фізичній формі Миколи.

Микола Басков

Микола Басков

Інстаграм Миколи Баскова

Новини
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Однак новий колаж світлин, яким поділився Басков днями, шокував громадськість. Фанати всерйоз захвилювалися через його зовнішній вигляд.

Микола Басков

Микола Басков

Інстаграм Миколи Баскова

Деякі припустили, що різке схуднення артиста пов'язано з хворобою, про яку Микола намагається не говорити. Правда, сам Басков поки що хвилювання й питання шанувальників про його здоров'я вирішив ігнорувати.

Микола Басков

Микола Басков

Інстаграм Миколи Баскова

Микола Басков

Микола Басков

Інстаграм Миколи Баскова

Микола Басков

Микола Басков

Інстаграм Миколи Баскова

Раніше, Баскова жорстко присоромили через хворобу Заворотнюк.

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Особа
Микола Басков
Місце
Росія
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Он раньше в 2000 х нравился моей маме , но все изменилось после 2014 г
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Моя мама теперь считает его пропутинским артистом
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