"Чимось хворіє?" Басков налякав мережу виснаженим виглядом

Російський співак Микола Басков показав нові фото, на яких продемонстрував результати схуднення.

43-річний артист не з чуток знає про проблеми зайвої ваги: протягом багатьох років він то худне, то набирає кілограми. Тому шанувальники зірки вже звикли до таких змін у фізичній формі Миколи.

Микола Басков Інстаграм Миколи Баскова

Однак новий колаж світлин, яким поділився Басков днями, шокував громадськість. Фанати всерйоз захвилювалися через його зовнішній вигляд.

Микола Басков Інстаграм Миколи Баскова

Деякі припустили, що різке схуднення артиста пов'язано з хворобою, про яку Микола намагається не говорити. Правда, сам Басков поки що хвилювання й питання шанувальників про його здоров'я вирішив ігнорувати.

Микола Басков Інстаграм Миколи Баскова

Микола Басков Інстаграм Миколи Баскова

Микола Басков Інстаграм Миколи Баскова

Раніше, Баскова жорстко присоромили через хворобу Заворотнюк.

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