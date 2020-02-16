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17 лютого • оновлено в 01:02
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Співаючий футболіст, зірка "Школи", обійми Кароль і Балана: чим запам'ятався п'ятий ефір "Голосу країни"

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У неділю, 16 лютого, на каналі "1+1" відбувся п'ятий випуск шоу "Голос країни-10". На етапі сліпих прослуховувань виконавці боролися за право стати частиною команди суддів: Dan Balan, Monatik, Тіни Кароль, Потапа і Насті Каменських.

OBOZREVATEL простежив за ефіром і розповідає всі подробиці шоу.

Співаючий футболіст, зірка "Школи", обійми Кароль і Балана: чим запам'ятався п'ятий ефір "Голосу країни"

Instagram @goloskrainy_official

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Співаючий футболіст

Одним з перших на сцені "Голосу країни" у п'ятому ефірі з'явився учасник Вахтанг Вахтангішвілі – футболіст, який вже 10 років займається творчістю, має власний гурт і пише пісні.

Підкорювати "Голос" Вахтанг вирішив однією з найпопулярніших пісень – "Незабудка" Тіми Білоруських. Голос учасника сподобався трьом тренерам, однак хлопець вибрав Потапа і Настю Каменських.

Обійми Тіни Кароль і Дана Балана

Учасниця Анна Безгалова вибрала для свого виступу зворушливу пісню "Додому", яку Тіна Кароль і Дан Балан виконують в дуеті. Ніжне виконання композиції не змогло залишити байдужим артистів.

Тіна і Дан не стали приховувати свої емоції: під час виступу учасниці зірки ніжно обійнялися, в черговий раз підігрів чутки про свої стосунки.

Бодіпозитивна грузинка

Учасниця Маріам Жорданія підкорила суддів своїм запальним виконанням пісні "Song of a preacher man" співачки Joss Stone. Все життя дівчина соромилася виступати перед великою публікою. Однак Маріам переборола всі свої комплекси і прийшла підкорювати "Голос".

Спів дівчини розвернув крісла Тіни Кароль і Насті Каменських з Потапом. Участь у шоу Маріам вирішила продовжити в команді Потапа і Каменських.

Син священика

Син священика Андрій Подкалюк змушений співати в ресторанах, щоб прогодувати своїх братів і сестер. Однак на проект хлопець прийшов із заповітною мрією.

На "Голосі країни" Андрій виконав пісню "Dancing with the stranger" співака Sam Smith, і обернув до себе Тіну Кароль, Потапа і Настю Каменських, Monatik і Дана Балана. За учасника розгорнулася справжня боротьба серед тренерів, однак Подкалюк віддав перевагу Monatik.

Зірка серіалу "Школа"

Актриса Марія Кондратенко, яка зіграла одну з ролей в популярному українському серіалі "Школа", вирішила підкорювати суддів піснею "All the good girls go to hell" співачки Billie Eilish.

На голос учасниці обернулися Настя Каменських і Потап.

Поява Ольги Цибульської

Справжнім сюрпризом для глядачів і суддів стала поява на шоу відомої української співачки і телеведучої Ольги Цибульської. Зірка прийшла на "Голос країни" заради свого маленького сина Нестора, і виконала на сцені власну пісню "Чекаю. Цьом".

Незважаючи на те, що на голос Ольги повернулися відразу три тренера, співачка вирішила не продовжувати свою участь у проекті.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 16-річна похресниця Лідії Таран підкорила піснею на "Голосі країни".

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Автор
Анна Міхно
Тема
Голос країни
Особи
MONATIK Олексій Потапенко (Потап) Настя Каменських (NK) Dan Balan Тіна Кароль
Місце
Україна
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