Чий Крим? 'Міс Україна' неоднозначно відповіла на наболіле питання. Відео

Міс Україна-2019, харків'янка Маргарита Паша висловилася про анексований півострів. Так, під час святкування Дня ООН в Україні дівчина відповіла на питання "Чий Крим?".

Вона заявила, що той "належить усім людям" і побажала йому процвітання, пише видання "Крим.Реаліі".

"Крим – всіх людей. Вся територія Землі, вона належить усім нам", – сказала Маргарита Паша.

Також вона додала, що відвідувала півострів у дитинстві. За словами дівчини, її сестра зараз проживає в Феодосії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачі мережі висловили своє невдоволення підсумками конкурсу краси "Міс Україна-2019", переможницею якого стала Маргарита Паша.

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