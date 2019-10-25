Головна Новини
25 жовтня • оновлено в 17:00
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Чий Крим? "Міс Україна" неоднозначно відповіла на наболіле питання. Відео

1.8т Читати матеріал російською

Міс Україна-2019, харків'янка Маргарита Паша висловилася про анексований півострів. Так, під час святкування Дня ООН в Україні дівчина відповіла на питання "Чий Крим?".

Вона заявила, що той "належить усім людям" і побажала йому процвітання, пише видання "Крим.Реаліі".

Чий Крим? 'Міс Україна' неоднозначно відповіла на наболіле питання. Відео
Новини
"Корона з голови злетить!" "Міс Україна-2019" зацькували за російську мову
"Крим – всіх людей. Вся територія Землі, вона належить усім нам", – сказала Маргарита Паша.

Також вона додала, що відвідувала півострів у дитинстві. За словами дівчини, її сестра зараз проживає в Феодосії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачі мережі висловили своє невдоволення підсумками конкурсу краси "Міс Україна-2019", переможницею якого стала Маргарита Паша.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Маргарита Паша
Тег
Міс Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
36
4
Смішно
12
Цікаво
14
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
интересно, а кто ей вопрос про Крым задал??
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Serov Oleg
Serov Oleg
ну,все...считай на миротворце уже...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Блоги / думки

ads pixel