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9 березня • оновлено в 01:06
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Фанатка "Л/ДНР" Чичеріна безглуздо виправдалася за конфуз із "прадідом"

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Одіозна російська співачка Юлія Чичеріна, яка відома підтримкою терористів "Л/ДНР", безглуздо пожартувала про конфуз навколо її фото поруч із "прадідом".

Жінка опублікувала в соцмережі знімок із пам'ятником першому наркому закордонних справ СРСР Георгію Чичеріну і підписала: "Із прадідом у Калузі".

"Тим часом з історичних джерел відомо, що у наркома... ніколи не було дружини або дітей, а сучасники відзначали, що він був гомосексуалістом. Зокрема, про це писав у своїх мемуарах особистий секретар Сталіна Борис Бажанов", – зазначив блогер Дмитро Чекалкін у Facebook.

Юлія Чичеріна

Юлія Чичеріна

24tv.ua

"Це у нас спадкове! – зауважила Юлія в коментарях журналістам. – Мій дід і батько теж були бездітними гомосексуалістами", – додав блогер.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Юлія Чичеріна поділилася фото з аеропорту "Бориспіль". СБУ і Держприкордонслужба назвали знімок "провокацією".

  • Нещодавно вона отримала орден "за особливі заслуги в підвищенні міжнародного авторитету "Донецької народної республіки".

  • Раніше Чичеріна назвала анексований Крим "перлиною Росії". Співачка вважає, що захоплений півострів розвивається і стає краще.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Дмитро Чекалкін Юлія Чичеріна
Місце
Росія Калуга
Тег
фотографии
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