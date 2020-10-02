Чичеріна заспівала після обстрілів на передовій в Карабасі. Відео

Російська співачка Юлія Чичеріна, яка відома підтримкою терористів на Донбасі, заспівала для вірменських солдатів після того, як потрапила під обстріл азербайджанських безпілотників на передовій в Нагірному Карабасі.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі WarGonzo. Перед виступом співачка попросила повідомити військкора Семена Пегова про веселку, яка була над ними, коли вони заходили в бомбосховище (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мы на передовой.

И ни шагу назад – просто некуда нам отступать.

Это наша земля и мы будем стоять", – заспівала Чичеріна.

У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – перебувають під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану загострилася вранці 27 вересня. Баку і Єреван звинуватили в порушенні перемир'я один одного. 28 вересня уряди Вірменії та Азербайджану заявили, що під час боїв у невизнаному Нагірному Карабасі країни вже втратили сотні людей та десятки одиниць бронетехніки. Країни також звернулися до міжнародних організацій щодо ситуації в регіоні.