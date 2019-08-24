Через алкоголь: знаменитий російський актор загримів у реанімацію

Народний артист Росії, художній керівник Московського драматичного театру імені Єрмолової Олег Меньшиков потрапив у реанімацію.
Актор перебуває в одній із відомчих клінік, повідомляє РЕН ТВ. За даними телеканалу, акторові стало погано після вживання алкоголю.
Меньшикову екстрено була потрібна допомога, його доставили в лікарню. Представники артиста поки ніяк не прокоментували подію.
Олег Меньшиков
ART mozaik
Олег Меньшиков
Teleprogramma.pro
Відзначимо, Меньшиков – радянський і російський актор театру і кіно, театральний режисер.
Відомий глядачам за ролями в таких російських фільмах, як "Утомленные солнцем", "Кавказский пленник", "Сибирский цирюльник", "Легенда №17", "Гоголь" і багатьох інших.
Раніше шанувальники артиста відзначали, що він виглядає дуже втомленим і підозрювали, що він серйозно захворів.
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