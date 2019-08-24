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Через алкоголь: знаменитий російський актор загримів у реанімацію

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Народний артист Росії, художній керівник Московського драматичного театру імені Єрмолової Олег Меньшиков потрапив у реанімацію.

Актор перебуває в одній із відомчих клінік, повідомляє РЕН ТВ. За даними телеканалу, акторові стало погано після вживання алкоголю.

Меньшикову екстрено була потрібна допомога, його доставили в лікарню. Представники артиста поки ніяк не прокоментували подію.

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Олег Меньшиков

Олег Меньшиков

ART mozaik

Олег Меньшиков

Олег Меньшиков

Teleprogramma.pro

Відзначимо, Меньшиков – радянський і російський актор театру і кіно, театральний режисер.

Відомий глядачам за ролями в таких російських фільмах, як "Утомленные солнцем", "Кавказский пленник", "Сибирский цирюльник", "Легенда №17", "Гоголь" і багатьох інших.

Раніше шанувальники артиста відзначали, що він виглядає дуже втомленим і підозрювали, що він серйозно захворів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, легендарний співак, засновник гурту Black Sabbath Оззі Осборн скасував концерти через хворобу. На офіційній сторінці музиканта у Facebook повідомляється, що йдеться про заходи, заплановані в рамках гастрольного туру No More Tours 2.

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Росія
Теги
шоу-бизнес актор Новини Росії
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