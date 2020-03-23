Чехову екстрено прооперували: що трапилося

Російська телеведуча Анфіса Чехова перенесла операцію через проблеми з венами на ногах.

Про це розповіла сама знаменитість на своїй сторінці в Instagram-stories.

Анфіса Чехова Instagram @achekhova

Так, за словами Чехової, вона сама звернулася до флеболога. Лікар порадив Анфісі негайно провести хірургічне втручання. Як зізнавалася телеведуча, перед операцією вона дуже хвилювалася через наркоз.

"Страшно. Що ж буде?", – турбувалася артистка.

Анфіса Чехова Instagram @achekhova

Однак через деякий час Анфіса знову вийшла на зв'язок з шанувальниками, і повідомила, що операція пройшла успішно:

"Наркоз пройшов добре – зазвичай я б'юся з лікарями, які намагаються мені його ввести. А тут цього не трапилося, операція пройшла добре".

Анфіса Чехова Instagram @achekhova

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анфіса Чехова розкритикувала пост ексучасниці "Дом-2", моделі Вікторії Боні, яка заявила, що коронавірус – це покарання людям за винищення планети.

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