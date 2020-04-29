Російська телеведуча Анфіса Чехова випустила тематичні футболки про коронавірус, чим розлютила мережу.

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала фото, під яким повідомила про запуск продажів нових футболок, на яких написано "COVID Fashion".

Анфіса Чехова Instagram @achekhova

"Час диктує не тільки спосіб життя, але і моду. Наші нові майки внесуть трохи позитиву в пандемічні будні. І нехай ваші рідні та близькі будуть здорові! А слово Covid зустрічається тільки в мемах і написах на майці. Одного разу це фото і ця мода стануть частиною історії. Не кращою її частиною... Але, без сумніву, важливою!", – написала Чехова.

На сторінці магазину зірки повідомляється, що вартість такої футболки становить 3490 рублів.

Анфіса Чехова Instagram @achekhova

Однак користувачів у мережі розлютила бізнес-ідея Анфіси. Зокрема, підписники заявили, що їм неприємні наживи на пандемії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анфіса Чехова порадувала своїх шанувальників пікантною фотографією в ліжку.

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