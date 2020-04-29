Головна Новини
29 квітня • оновлено в 08:45
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Чехова розлютила мережу спробою заробити на пандемії

795
Читати матеріал російською

Російська телеведуча Анфіса Чехова випустила тематичні футболки про коронавірус, чим розлютила мережу.

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала фото, під яким повідомила про запуск продажів нових футболок, на яких написано "COVID Fashion".

Анфіса Чехова

Анфіса Чехова

Instagram @achekhova

"Час диктує не тільки спосіб життя, але і моду. Наші нові майки внесуть трохи позитиву в пандемічні будні. І нехай ваші рідні та близькі будуть здорові! А слово Covid зустрічається тільки в мемах і написах на майці. Одного разу це фото і ця мода стануть частиною історії. Не кращою її частиною... Але, без сумніву, важливою!", – написала Чехова.

На сторінці магазину зірки повідомляється, що вартість такої футболки становить 3490 рублів.

Анфіса Чехова

Анфіса Чехова

Instagram @achekhova

Однак користувачів у мережі розлютила бізнес-ідея Анфіси. Зокрема, підписники заявили, що їм неприємні наживи на пандемії.

"Скоріше б це забути": Чехова розлютила мережу спробою заробити на пандемії
"Скоріше б це забути": Чехова розлютила мережу спробою заробити на пандемії
"Скоріше б це забути": Чехова розлютила мережу спробою заробити на пандемії
"Скоріше б це забути": Чехова розлютила мережу спробою заробити на пандемії
"Скоріше б це забути": Чехова розлютила мережу спробою заробити на пандемії
"Скоріше б це забути": Чехова розлютила мережу спробою заробити на пандемії
"Скоріше б це забути": Чехова розлютила мережу спробою заробити на пандемії

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анфіса Чехова порадувала своїх шанувальників пікантною фотографією в ліжку.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особа
Анфіса Чехова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

  • У світі захворіли вже майже 3,1 мільйона осіб, загинули – понад 212 тисяч.

  • Китай підловили на брехні про походження коронавірусу: що не сходиться.

  • У США розкупили препарат від печії. Кажуть, допомагає в лікуванні COVID-19.

  • У МОЗ розповіли, хто з українців частіше вмирає від коронавірусу.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги