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24 січня • оновлено в 14:12
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"Що з обличчям? Жах": Бузову розгромили за зовнішній вигляд

1.3т
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Скандальна російська співачка, зірка шоу "Дом-2" Ольга Бузова вразила шанувальників свої зовнішнім виглядом.

Так, артистка поділилася відео на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала без звичних фільтрів, які візуально згладжують шкіру (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Фото: instagram/buzova86

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Скріншот з відео

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Скріншот з відео

"Я нічого не боюся... майже. А чого боїшся ти?" – написала Бузова.

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Ольга Бузова

Ольга Бузова

Скріншот з відео

Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони почали питати "що у Бузової з обличчям" і писати, що "вона стара і негарна".

"Що з обличчям? Жах": Бузову розгромили за зовнішній вигляд
"Що з обличчям? Жах": Бузову розгромили за зовнішній вигляд
"Що з обличчям? Жах": Бузову розгромили за зовнішній вигляд
"Що з обличчям? Жах": Бузову розгромили за зовнішній вигляд

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі поширили інформацію, ніби скандальна співачка Ольга Бузова – вагітна.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Ольга Бузова
Місце
Росія
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