"Що з обличчям? Жах": Бузову розгромили за зовнішній вигляд

Скандальна російська співачка, зірка шоу "Дом-2" Ольга Бузова вразила шанувальників свої зовнішнім виглядом.
Так, артистка поділилася відео на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала без звичних фільтрів, які візуально згладжують шкіру (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
Ольга Бузова
Фото: instagram/buzova86
Ольга Бузова
Скріншот з відео
Ольга Бузова
Скріншот з відео
"Я нічого не боюся... майже. А чого боїшся ти?" – написала Бузова.
Ольга Бузова
Скріншот з відео
Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони почали питати "що у Бузової з обличчям" і писати, що "вона стара і негарна".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі поширили інформацію, ніби скандальна співачка Ольга Бузова – вагітна.
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