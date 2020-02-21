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21 лютого • оновлено в 11:47
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Був таємно одружений? Спливли несподівані подробиці з життя чоловіка покійної Фріске

3.7т
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У ЗМІ з'явилася інформація, що російський телеведучий Дмитро Шепелєв до стосунків зі співачкою Жанною Фріске був одружений зі своєю колегою.

Так, першою дружиною знаменитості була Анна Старцева. Вони познайомилися в Білорусі – на зйомках молодіжного шоу "5х5", де стали ведучими. Спочатку у Дмитра та Анни були суто робочі стосунки, а у 2005 році пара оформила шлюб. Про це повідомляє "Комсомольская правда".

Дмитро Шепелєв та Анна

Дмитро Шепелєв та Анна

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Зазначається, що щастя молодих протривало недовго. Незабаром Дмитро поїхав в Україну, де йому зробили вигідну пропозицію. Там, за чутками, у нього почався новий роман. І в підсумку вони з дружиною оформили розлучення.

Дмитро Шепелєв

Дмитро Шепелєв

Фото: kp.ua

До речі, зараз колишня дружина шоумена щаслива в другому шлюбі. Вона живе в Мінську і носить прізвище чоловіка – Таболіна. У пари троє дітей. Про стосунки із Дмитром Шепелєвим вона воліє мовчати. Не коментує нічого й сам телеведучий.

Анна та її чоловік

Анна та її чоловік

Фото: starhit.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведучий Дмитро Шепелєв зробив пропозицію руки та серця своїй коханій, дизайнерці Катерині Тулуповій.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Дмитро Шепелєв
Місце
Росія
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