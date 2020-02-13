"Був п'яний": Кошовий з "Кварталу" зробив дивне зізнання про одруження

Зірка студії "Квартал 95" і ведучий "Ліги сміху" Євген Кошовий напередодні Дня Валентина розповів, як зробив пропозицію своїй дружині Ксенії.

Так, за словами зірки, він запропонував майбутній дружині одружитися, будучи в нетверезому стані. Про це повідомили на офіційній сторінці "Кварталу" в Instagram.

Євген Кошовий з дружиною ТСН

"Я зробив пропозицію, коли ми їхали п'яні в таксі на задньому сидінні і цілувалися. Я – досить швидкий хлопець. Познайомилися ми в кінці жовтня, а вже через чотири місяці я промовив: "Давай одружимося". А Ксюша взяла і відразу відповіла: "А давай", – поділився Євген.

Також артист відзначив, що, незважаючи на нестандартні для ситуації умови, для Ксенії пропозиція не стало несподіванкою.

"По правді, все до цього вже йшло, ніяких сюрпризів ні для кого не було", – підкреслив він.

Євген і Ксенія Кошові Instagram @kvartal95official

Відзначимо, що Євген і Ксенія Кошова більше 12 років живуть разом, подружжя виховує двох дочок Варвару і Серафиму.

Євген і Ксенія Кошові Instagram @kvartal95official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Кошовий зняв зворушливе привітання своїй дружині з нагоди річниці їхнього весілля, в якому розповів про кращих її рисах.

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