''Був ''дзвінкий'' стан'': подруга померлої зірки ''Битви екстрасенсів'' згадала їхню останню зустріч

Подруга раптово померлої зірки проекту "Битва екстрасенсів" Дарії Воскобоєвої, учасниця 13 сезону шоу Фатіма Хадуєва розповіла про їхню останню зустріч.

Хадуєва зазначила, що востаннє разом із Воскобоєвою вони ходили на прем'єру популярного фільму. За її словами, тоді вже екстрасенс відчувала себе дуже погано, тому що боролася із останньою стадією раку, але приховувала це, пише "СтарХит".

"Її стан уже був "дзвінким". Є ще одна проблема: вчені, медики, ті, хто має здібності, дуже часто самі запускають хворобу. Їй необхідна була підтримка партнера поряд, а саме після "Битви" стався психо-емоційний розрив із чоловіком. Їй ні на кого було покластися у найскладніший період, коли на неї була звернена увага багатомільйонної публіки", – поділилася Фатіма.

Фатіма Хадуєва 24СМІ

Хадуєва пояснила, що в той час Дарія також брала участь у зйомках програми "Щоденник екстрасенса", і це давалося їй досить важко.

"Хвороба була вже в особливій стадії. Дарія – людина, яка перебував в стані сильного надриву", – підсумувала медіум.

Дарія Воскобоєва 24СМІ

Нагадаємо, що зірка програми "Битва екстрасенсів" Дарія Воскобоєва, яка несподівано померла 6 січня, тривалий час страждала від онкології, але до останнього трималася перед публікою. Її колеги та знайомі запевняють, що жінка була на позитиві і, незважаючи на хворобу, регулярно проводила майстер-класи та робочі зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незадовго до смерті Дарія Воскобоєва опублікувала в мережі детальну інструкцію для спілкування із янголом-охоронцем. Вона розписала конкретні години різдвяних днів, коли люди можуть не тільки поговорити, але навіть отримати необхідну допомогу.