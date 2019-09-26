"Було моторошне передчуття": принцеса Діана передбачила свою загибель в автокатастрофі

Принцеса Уельська Діана за деякий час до фатальної ДТП у 1997 році передчувала біду.

Так, вона була впевнена, що її збираються вбити, тому намагалася перевіряти кожен свій крок. Також перша дружина принца Чарльза перед будь-якою поїздкою просила охоронців досконально оглянути її машину, повідомляє RadarOnline.

"У неї було моторошне передчуття, що трапиться біда...Принцеса Діана твердо вірила, що її збираються вбити, і вона передбачала, як її уб'ють", — заявив колишній королівський кореспондент Майкл Д. Коул у підкасті "Фатальна подорож", який опинився в розпорядженні видання.

Принцеса Діана

Також Майкл підняв у підкасті тему поїздки принцеси до Франції. Вона відпочивала там разом з 42-річним єгипетським мільярдером Доді аль-Файєдом. Папараці вдалося сфотографувати, як пара цілується, і знімки швидко розлетілися по ЗМІ, що шокувало представників британської королівської сім'ї. Діана вирішила перечекати скандал в Парижі. Там вона і загинула разом з бойфрендом і їхнім водієм Анрі Полем.

Як раніше писав OBOZREVATEL, принцеса Уельська Діана після фатальної ДТП у 1997 році померла через приховану мікротравму.

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