"Будуть разом": експертка прочитала мову тіла Еністон і Пітта

Відома психологиня Джуді Джеймс проаналізувала зустріч Бреда Пітта й Дженніфер Еністон на премії SAG Awards 19 січня.

Як передає Daily Mirror, експертка побачила в поведінці акторів сексуальну напругу, а також натяк на відновлення стосунків.

"Мова їхніх тіл свідчить багато про що. Те, як Бред хапає її за зап'ястя, а не за руку, вказує на відсутність спокійної близькості між парою. Цим інтимним жестом він намагається прихилити Дженніфер до себе. Його усмішка говорить про справжню теплоту й любов, а погляд – про пристрасть", – вважає Джуді.

Бред Пітт і Дженніфер Еністон Getty

За словами психологині, Еністон перевіряє наміри Пітта.

"Долонями вона торкається обох рук Бреда. Це свідчить про те, що дівчина використовує жест перевірки. Вона тримає його на відстані витягнутої руки, тестуючи наміри партнера", – продовжує експертка.

Бред Пітт і Дженніфер Еністон Getty

Бред Пітт і Дженніфер Еністон Getty

Також, за словами Джуді, колишнє подружжя знову буде разом:

"Доля підштовхує їх назад до тієї ж самої романтичної лінії сюжету, яку вони залишили в 2005 році. Бред і Джен будуть разом, хоча б тому, що між ними є неймовірна сексуальна хімія, яку легко прочитати за їхніми рухами".

Бред Пітт і Дженніфер Еністон Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Бред Пітт і Дженніфер Еністон підігріли чутки про своє возз'єднання. Під час вручення премії Гільдії акторів США, яка відбулася 19 січня в Лос-Анджелесі, зірки були помічені за фліртом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!