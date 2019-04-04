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"Будемо разом": фанат "Л/ДНР" Охлобистін зробив чергову заяву про Україну

2.8тЧитати матеріал російською

Скандальний російський актор Іван Охлобистін, який є прихильником терористів "Л/ДНР" і фанатом "русского мира" заявив, що Росія і Україна незабаром знову "будуть разом".

Він додав, що українці й росіяни нічим одне від одного не відрізняються. Про це повідомляє видання "РИА Новости".

Іван Охлобистін

Іван Охлобистін

"РИА Новости"

"Ми, звичайно, з Україною будемо разом. Ми нічим не відрізняємося одне від одного, ну взагалі нічим. Цей бардак закінчиться рано чи пізно", — говорить артист.

Раніше Охлобистін вже висловлювався у подібному руслі. Так, ще в грудні 2018 року він заявив, що українці та росіяни назавжди залишаться братами. Водночас скандальний артист додав, що Україна, як держава, ніколи не загине — країна просто переживає глобальні зміни.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Іван Охлобистін заявив, що кандидат у президенти України Володимир Зеленський мав рацію, коли назвав його і актора Михайла Пореченкова ідіотами. Це сталося після того, як російські актори записали провокаційне відео, в якому підтримали Зеленського.

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Севченко Николай
Севченко Николай
Фанатики русского мира очень рады, что есть в Украине избиратели Зеленского. У них очень большие планы на него. Еще чуть-чуть и украинцы сами реализуют мечту России.
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
Таки да.Как выяснилось,у нашего народа тоже выявилась лишняя хромосома.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Когда украинец умнеет,он становится русским!
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