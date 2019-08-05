"Буде революція": зірки з РФ виступили проти Путіна через мітинг у Москві

У суботу, 3 серпня, в Москві з новою силою розгорілися протести через відмову реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Безліч росіян було затримано поліцією. Популярні музиканти, ведучі та актори висловили свою підтримку учасникам мітингу.
Так, багато популярних зірок висловилися на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram.
"Здається, Мартін Лютер Кінг сказав, що якщо ви не допускаєте мирну революцію, значить буде революція не мирна. Чому російська влада використовує страх? Та тому, що сама налякана. Вона не розуміє, що робити з цим новим поколінням, яке не було вироблено на радянському конвеєрі і яке все більше схильне, порушуючи вікові російські традиції, протестувати, не погоджуватися, домагатися свого", - написав Познер.
Можна зайняти позицію, що, оскільки мітинг не був дозволений, його організатори і учасники знали, на що вони йдуть, і отримали по заслугах. Цей погляд має прихильників. Можна б ще сказати, що Навальному і компанії такі ексцеси на руку, що вони на цьому заробляють політичний капітал. І цей погляд має прихильників. Що стосується мого ставлення з того, що сталося, то скажу так: жорстокість, проявлена поліцією, була не випадковою, впевнений, що було дано вказівку "налякати" незадоволених, та так, щоб вони ніколи більше не надумали б виходити на несанкціонований мітинг. В історії Росії – як царської, так і радянської та пострадянської – використання страху як владного кошти вважалося і вважається найефективнішим засобом управління суспільством. Дивно, що влада так і не зрозуміла, що страх в кінцевому підсумку призводить до вибуху. Здається, Мартін Лютер Кінг сказав, що якщо ви не допускаєте мирну революцію, значить буде революція не мирна. Чому російська влада використовує страх? Та тому, що сама налякана. Вона не розуміє, що робити з цим новим поколінням, яке не було вироблено на радянському конвеєрі і яке все більше схильне, порушуючи вікові російські традиції, протестувати, не погоджуватися, домагатися свого. Збереження скверу в Єкатеринбурзі, справа Голунова – лише сама вершина айсберга, насправді мова йде про найпотужнішому русі, яке зупинити неможливо. # Познер
Юрій Дудь заявив на фестивалі в Білорусі, що зараз відбувається "дуже важлива і страшна двіжуха".
"Коли такі речі відбуваються в нашій країні, артисти завжди діляться на дві категорії. Перша засовує язика між булок, друга продовжує називати речі своїми іменами", - сказав ведучий.
Репер Фейс висловився на концерті в Лужниках: "Я все ще і завжди буду за людей... Народ все одно переможе".
Музикант Noize МС записав трек про космонавтів.
Як вам куплет на фіток з @rap_anacondaz? Леха в дитячому саду мріяв стати космонавтом В камуфляжному скафандрі - зі щитом, автоматом, Дубинкою - і бити гуманоїдів. Ненавидів мультфільм про кота Леопольда: Гуманоїди - вороги, гуманоидам не боляче. Гуманоїд може виглядати, як дівчина або школяр, Але це наёбка - і тільки. Леха підріс. У Льохи - щетина і бас. Леха плечистий. Леха рукатих. У Льохи - наказ, Що на собачу мову перекладається: "Фас!" А мова гуманоїдів для Льохи - ін.яз, І все це означає тільки одне: Тобі в автозаку - пиздец, маленький підарас! А господарі годують з руки. Господарі дали житло. Вже підростають цуценята. "Так, космонавтика - це моє!" - Думає Леха, знімаючи свій шолом після зміни. Він, як Білка і Стрілка - такий же вірний і сміливий. Катається в маслі, як сир, шестерня системи. Прибульці хочуть зробити з нашої планети другий пояс астероїдів - Стійте, ну-ка сюди, куди ви поспішаєте, гуманоїди? Прибульцям - капут. Прибульці нам брешуть. Прибульці свої тягнуть щупальця до нашої годівниці - а значить, прибульці помруть! Записано в Тамані, 3.08.2019 р # Леха # космонавтом #workandtravel # мнеспеціальноотведённихместненадо #makesomenoize
Актор Максим Віторган і Артемій Троїцький дали інтерв'ю в ході самого мітингу. За словами колишнього чоловіка Собчак, радикалізм буде зростати.
Журналістка Ксенія Собчак засудила затримання журналістів на акції.
"Зрозуміло лише одне влада йде на підвищення ставок. Як в покері. All in. Але чує моє серце, що фулл хауса там давно вже немає. Так, пара королів і пара шісток", - написала вона.
Знайомтеся це Володя Роменський журналіст телеканалу "Дождь", якого все-таки відпустили сьогодні, після затримання. Навіщо сьогодні було "гвинтити" журналіста, не ясно. Чому мій соратник і товариш по партії, яку до сих пір не зареєстрували (!!), що не революціонер, що не радикал Діма Гудков у в'язниці і кому від цього краще і безпечніше -теж незрозуміло. Ясно лише одно- влада йде на підвищення ставок. Як в покері. All in. Але чує моє серце, що фул хауса там давно вже немає. Так, пара королів і пара шісток ... А ось ми все є. Спасибі Дощу за прекрасний ефір сьогодні.
Зірка шоу "Дом-2" Олена Водонаєва теж не залишилася осторонь і висловила свою думку з приводу того, що відбувається.
"Гаразд в "чесні вибори" зіграти не змогли, але як можна було не відіграти роль "стурбованого грінписівця"? У них ліси горять, весь захід співчуває, Леонардо Ді Капріо переживає, а від наших політиків ні слова жалю", - написала вона.
Бачила, що один мій недавній пост розмістили в акаунті ліберальних засобів масової інформації. Почитала в коментарях різні думки про моїх словах про "російську дійсність". Порадувало, що більшість зі мною згодні ніхто не сперечається з тим, що в Росії безкультур'я на дорогах і агресивні поліцейські. Я провела в США більше місяця, і це не перша моя поїздка туди. Подорожуючи по штатам в цьому році, я знайшла ідеальне пояснення того, що таке "високий рівень життя". Москвичі, можливо, уявляють про що я говорю, а ось жителям решти Росії доведеться напружити фантазію. "Високий рівень життя" - це коли в тисячах кілометрів від столиці у пенсіонерки є свій будинок, автомобіль, на якому вона їздить за покупками в Walmart або полоскотати нерви в Бінго. Більш того, іноді їй вдається подорожувати. У нас цього не можуть дозволити не тільки більшість пенсіонерів, а й величезна кількість молодих роботяг. Звичайна касирка з американського фастфуду може легко раз на місяць водити свою дитину в Юніверсал на екскурсію з розвагами. Приклади можна до нескінченності приводити. Ну ви зрозуміли. Москва - не Росія. І сьогодні Москва один з найкомфортніших для проживання міст світу. Ось тільки шкода москвичів і соромно за агресивну поведінку поліції. Агресією можна домогтися тільки того ж. Не розумію, навіщо це робити, навіщо розхитувати човен? На дворі вік соціальних мереж, і алогічне поведінку людей в формі - головний тренд Інстаграма. Навряд чи всі, хто висловлював думку про протести були самі на акції, але сам факт того, що їх це не залишило байдужим - тривожний дзвінок. Гаразд в "чесні вибори" зіграти не змогли, але як можна було не відіграти роль "стурбованого гринписовцев"? У них ліси горять, весь захід співчуває, Леонардо Ді Капріо переживає, а від наших політиків ні слова жалю. А якщо захочете сказати, що вам щось не подобається, то вас отпі @ дять і заарештують. Ось тому і ходимо зі злими особами в аеропорту, сумуючи по долару за 30. Привіт Росія!
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.
У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.
У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.
МЗС України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.
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