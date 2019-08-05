"Буде революція": зірки з РФ виступили проти Путіна через мітинг у Москві

У суботу, 3 серпня, в Москві з новою силою розгорілися протести через відмову реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Безліч росіян було затримано поліцією. Популярні музиканти, ведучі та актори висловили свою підтримку учасникам мітингу.

Так, багато популярних зірок висловилися на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram.

"Здається, Мартін Лютер Кінг сказав, що якщо ви не допускаєте мирну революцію, значить буде революція не мирна. Чому російська влада використовує страх? Та тому, що сама налякана. Вона не розуміє, що робити з цим новим поколінням, яке не було вироблено на радянському конвеєрі і яке все більше схильне, порушуючи вікові російські традиції, протестувати, не погоджуватися, домагатися свого", - написав Познер.

Юрій Дудь заявив на фестивалі в Білорусі, що зараз відбувається "дуже важлива і страшна двіжуха".

"Коли такі речі відбуваються в нашій країні, артисти завжди діляться на дві категорії. Перша засовує язика між булок, друга продовжує називати речі своїми іменами", - сказав ведучий.

Репер Фейс висловився на концерті в Лужниках: "Я все ще і завжди буду за людей... Народ все одно переможе".

Музикант Noize МС записав трек про космонавтів.

Актор Максим Віторган і Артемій Троїцький дали інтерв'ю в ході самого мітингу. За словами колишнього чоловіка Собчак, радикалізм буде зростати.

Журналістка Ксенія Собчак засудила затримання журналістів на акції.

"Зрозуміло лише одне влада йде на підвищення ставок. Як в покері. All in. Але чує моє серце, що фулл хауса там давно вже немає. Так, пара королів і пара шісток", - написала вона.

Зірка шоу "Дом-2" Олена Водонаєва теж не залишилася осторонь і висловила свою думку з приводу того, що відбувається.

"Гаразд в "чесні вибори" зіграти не змогли, але як можна було не відіграти роль "стурбованого грінписівця"? У них ліси горять, весь захід співчуває, Леонардо Ді Капріо переживає, а від наших політиків ні слова жалю", - написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.

У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.

У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

МЗС України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.

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