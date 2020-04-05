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5 квітня • оновлено в 10:04
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Брухунова розповіла про реакцію батьків на весілля з 74-річним Петросяном

3.2т
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31-річна кохана 74-річного російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова зізналася, як її батьки поставилися до їхнього весілля.

Так, за словами дівчини, вони схвалили її шлюб з гумористом. Брухунова також зазначила, що для батьків, які безмежно люблять свою дитину, будь-який її вибір буде гідним. Про це вона розповіла в прямому ефірі в Instagram, передає Starhit.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

Фото: Starhit

"Якщо батьки люблять свою дитину, вони її приймають будь-якою. Яка різниця, яку вона вибрала країну проживання, професію, друзів та чоловіка. Справжнім батькам не важливо, що вона вибере. Так, вони можуть переживати, але приймуть сторону дитини, ніколи не будуть з нею сперечатися. Я вважаю, в цьому є прояв вищої любові на землі – батьківської", – заявила Тетяна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що кохана Євгена Петросяна Тетяна Брухунова народила йому дитину. Хлопчик з'явився на світ в одному з медичних центрів Дубая.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Євген Петросян
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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