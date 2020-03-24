Молода дружина Петросяна різко відреагувала на новину про народження дитини

31-річна дружина 74-річного російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова прокоментувала новину про те, що вони стали батьками.
На своїй сторінці в Instagram Тетяна спочатку відповіла одній з прихильниць, а потім опублікувала новий пост.
Євген Петросян і Тетяна Брухунова
Так, після того, як росЗМІ повідомили про поповнення в родині Брухунової та Петросяна, одна з підписниць поцікавилася у Тетяни: "СтарХіт повідомив, що ви стали мамою". Дружина коміка не стала ігнорувати коментар і відповіла:
Instagram @bruhunova
Після чого Брухунова опублікувала новий пост, який супроводила коротким підписом:
"Люди! Що з вами? Заспокойтеся", – додавши хештег "коронавірус головного мозку".
Примітно, що можливість коментувати дану публікацію Тетяна обмежила.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У серпні 2018 року з'явилася інформація, що Петросян і Степаненко вирішили розлучитися. Дружина гумориста вимагала поділу майна.
16 листопада 2018 року суд офіційно оформив розлучення Петросяна і Степаненко.
Задовго до цього особисту помічницю артиста Тетяну Брухунову неодноразово називали "можливою коханкою". Петросяна не раз помічали в компанії брюнетки.
А в середині грудня 2019 року росЗМІ повідомили, що Петросян і Брухунова одружилися.
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