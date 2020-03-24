Молода дружина Петросяна різко відреагувала на новину про народження дитини

31-річна дружина 74-річного російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова прокоментувала новину про те, що вони стали батьками.

На своїй сторінці в Instagram Тетяна спочатку відповіла одній з прихильниць, а потім опублікувала новий пост.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

Так, після того, як росЗМІ повідомили про поповнення в родині Брухунової та Петросяна, одна з підписниць поцікавилася у Тетяни: "СтарХіт повідомив, що ви стали мамою". Дружина коміка не стала ігнорувати коментар і відповіла:

Instagram @bruhunova

Після чого Брухунова опублікувала новий пост, який супроводила коротким підписом:

"Люди! Що з вами? Заспокойтеся", – додавши хештег "коронавірус головного мозку".

Примітно, що можливість коментувати дану публікацію Тетяна обмежила.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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