"Брудна, гомофобна країна": Панін жорстко пройшовся по Росії та поплатився

Скандальний російський актор Олексій Панін, якого також називають улюбленим актором президента РФ Володимира Путіна, різко висловився щодо РФ.

Він написав у своєму Instagram-акаунті, що це єдина країна в світі, крім КНДР, куди немає бажання повертатися, передає "Лента.ру".

Пізніше цей пост був видалений чотири рази поспіль, про що розповіли користувачі в коментарях під іншими повідомленнями.

"Брудна, кримінальна, гомофобна країна, в якій люди ненавидять один одного і всіх навколо себе! Звичайно, є невеликий відсоток населення, у яких є мозок у голові, а не плавлений сирок, але, на жаль, цей відсоток дуже малий", — написав він.

За словами Паніна, в Росії ніколи нічого не зміниться, адже країна загрузла в злиднях і корупції. А інші держави сприймають росіян як дикунів. Більше того, він висловився щодо Великої Вітчизняної Війни.

"Ми разом із Гітлером у 39 році захопили Польщу, розбомбили Фінляндію і збиралися напасти на Німеччину. Не встигли. Ми всюди кричимо, що звільнили Європу, але це теж брехня. Ми не звільнили її, а окупували. Це велика різниця. Єдине наше досягнення за останні 75 років — це політ Гагаріна в космос", — зазначив актор.

Під іншими постами він також написав, що відправився в Іспанію, де насолоджувався видами, національною їжею і погодою.

"За чуррос можна батьківщину продати! Це дуже смачно", "Тепер у мене є дві домівки", "Як же хочеться вже раз і на завжди забути про зимове взуття і про Російський бруд", – зазначив він під іншими фото і відео.

Користувачі здивувалися, що пост Паніна видалили кілька разів. У коментарях також написали, що всіх, хто лайкнув повідомлення, занесли до чорного списку. "Не країна, а дно", – так відреагували на це фоловери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно актор Олексій Серебряков зробив жорстку заяву, зазначивши, що Росія розв'язує війни. Навколо нього одразу розгорівся скандал в РФ.

Багатьох здивувала реакція Паніна, який всіляко підтримав колегу, наголосивши, що той говорить все абсолютно правильно.

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