"Вас це так хвилює?" Брежнєва прокоментувала розлучення з Меладзе

Українська співачка Віра Брежнєва, яка вже давно живе і працює в Москві, не стала заперечувати своє розлучення з продюсером Костянтином Меладзе.

Так, артистка видалила спільні фото з чоловіком у соціальній мережі Instagram, що і спровокувало чергові чутки про розлад зіркової пари. А також різко відповіла на питання шанувальників про те, що відбувається між подружжям. Про це повідомляє "7 дней".

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе Фото: versiya.info

"Явно в розлученні з Костянтином. Його немає на фото ніде", — писали на сторінці Брежнєвої. На що вона відповіла: "Вас це так хвилює?"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чоловіка Брежнєвої Костянтина Меладзе запідозрили в романі з солісткою гурту "Віа Гра" Ерікою Герцег. Віра відреагувала на чутки.

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