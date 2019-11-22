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22 листопада • оновлено в 10:53
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"Вас це так хвилює?" Брежнєва прокоментувала розлучення з Меладзе

4.6т
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Українська співачка Віра Брежнєва, яка вже давно живе і працює в Москві, не стала заперечувати своє розлучення з продюсером Костянтином Меладзе.

Так, артистка видалила спільні фото з чоловіком у соціальній мережі Instagram, що і спровокувало чергові чутки про розлад зіркової пари. А також різко відповіла на питання шанувальників про те, що відбувається між подружжям. Про це повідомляє "7 дней".

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе

Фото: versiya.info

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"Явно в розлученні з Костянтином. Його немає на фото ніде", — писали на сторінці Брежнєвої. На що вона відповіла: "Вас це так хвилює?"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чоловіка Брежнєвої Костянтина Меладзе запідозрили в романі з солісткою гурту "Віа Гра" Ерікою Герцег. Віра відреагувала на чутки.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Віра Брежнєва Костянтин Меладзе
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