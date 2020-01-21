Бред Пітт подав до суду на Анжеліну Джолі через собак – ЗМІ

Актор Бред Пітт подав до суду позов проти колишньої дружини Анжеліни Джолі через те, що вона завела бійцівських собак.
Про це пише німецький журнал "Ok!" з посиланням на подругу Пітта.
Актор подав петицію до суду у сімейних справах і хоче, щоб недбале поводження Анджеліни Джолі було розглянуто у справі про опіку дітей.
Анджеліна Джолі завела двох ротвейлерів, і це розізлило Пітта, пише "Ok!".
Нібито собаки дорослі і не дресировані, а Джолі дозволяє молодшій дочці Вів'єн грати з ними, що може бути небезпечно для дитини.
Ця порода собак в деяких країнах внесена в перелік бійцівських, і їх потрібно дресирувати особливим чином.
"Актор вважає безвідповідальним, що Анджеліна допускає двох ненавчених бійцівських собак до дітей", - ділиться з журналістами близька подруга Пітта.
"Бред вже подав петицію до суду у сімейних справах і хоче, щоб недбале поводження Анджеліни було розглянуто в битві за опіку", - додала вона.
Як писав OBOZREVATEL раніше, під час вручення премії Гільдії акторів США 19 січня в Лос-Анджелесі Пітт і Еністон були помічені за фліртом. Шанувальники навіть стали припускати, що пара може возз'єднатися.
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