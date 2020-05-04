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4 травня • оновлено в 23:01
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"Боюся, що її вб'ють": Соловйов зробив дивну заяву про Собчак

25.2т
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Російськи пропагандист Володимир Соловйов заявив про те, що переживає за ведучу Ксенію Собчак. Так, він зізнався, що боїться за її життя.

Своїми побоюваннями він поділився в прямому ефірі в Instagram з телеведучою Тіною Канделакі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Боюся, що її вб'ють": Соловйов зробив дивну заяву про Собчак

Южно-Сахалінськ міський суд наклав арешт на угоди телеведучої і її партнера Олени Соглаевої з купівлі частки в компаніях "Монерон" і "Курильський універсальний комплекс" з виручкою більше 23 млрд рублів. Анонімні Telegram-канали повідомляють, що Собчак не тільки втратила на новому терені гроші, але і перейшла дорогу впливовим людям.

"Боюся, що її вб'ють": Соловйов зробив дивну заяву про Собчак

Цю версію підтверджує і Володимир Соловйов.

"Я дуже хвилююся за Ксенію. У нас погані відносини. Дуже. І всі це знають, ми ніколи не приховували. Але, трохи розуміючи, що таке крабовий бізнес, я найбільше боюся, що її вб'ють. Тому що вона влізла не просто в кримінальний, а в гіперкрімінальний бізнес", - повідомив телеведучий.
"Боюся, що її вб'ють": Соловйов зробив дивну заяву про Собчак

Він додав, що поведінка Собчак в бізнесі "жорстко карається".

"Ксенія - вона Собчак. А виходячи з цього, вона весь час трохи не... Вона - діва, яка намагається бути дівою, чим би не займалася. А в бізнесі це жорстоко карається", - вважає Соловйов.

Раніше, як писав OBOZREVATEL, російська телеведуча Ксенія Собчак різко прокоментувала прямі ефіри в Instagram, які влаштовують популярні блогери і знаменитості.

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Автор
Марія Дідик
Особи
Тіна Канделакі Володимир Соловйов Ксенія Собчак
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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