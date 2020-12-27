Боярський про Україну: чим би дитя не тішилося, аби не на шкоду Росії

Радянський і російський актор Михайло Боярський не раз висловлювався в сторону політики в Україні і заявляв, що підтримує Росію, в тому числі і політичне питання про Крим.

Ще 2015 року артиста внесли до "чорного списку" Мінкульту України, оскільки він створював "загрозу національній безпеці". Крім того, також було прийнято петицію про те, щоб заборонити в країні показ фільму "Д'артатьян і три мушкетери", де головну роль зіграв Боярський.

З приводу скасування показу кінострічки артист в інтерв'ю для Kp.ru зізнавався, що не стане нав'язувати Україні свою думку про те, як правильно розвивати країну. Крім того, він заявив що "чим би дитя не тішилося, аби не на шкоду Росії".

"Ви думаєте, я здивований цією новиною? Зовсім ні! Вже перестав звертати увагу на такі події, оскільки вони мене не дивують ... Не можна ж кожен день ставити діагнози нашим сусідам ?! На жаль, всі ці незрозумілі історії відбуватимуться в Україні ще дуже довго. Принаймні, особисто я кінця і краю цьому божевіллю поки не бачу ", – говорив артист.

А на рахунок "чорного списку" знаменитостей, яким заборонений в'їзд в Україну артист висловив своєму думку, що його не цікавить ця ситуація.

"Не будуть ламати голову над причинами цього ідіотизму", – говорив в інтерв'ю "Російській службі новин".

Також з Боярським стався інцидент через політичне гасло "Слава Україні". Він прокоментував дії хлопців після матчу зі збірною Росії, який кричали цей слоган. Тоді артист заявив, що не бачить нічого страшного в цьому.

"Я думаю, що ми теж можемо зі спокійною совістю кричати такі слова. Слава Україні, її всі люблять, що ж поганого в цьому", – сказав Боярський в інтерв'ю "Газеті.Ru".

Як повідомляв OBOREVATEL, раніше в мережі показали рідкісні фото з Боярським. На знімку видно, як артист разюче змінився.