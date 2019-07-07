Боровся до останнього: в Бразилії помер легендарний музикант

Основоположник музичного стилю босса-нова Жуан Жілберту помер у віці 88 років. Інформацію про смерть музиканта підтвердив в соціальних мережах син Жілберту.

"Мій батько пішов з життя. Він боровся, намагаючись зберігати гідність... Я вдячний моїй родині... за те, що вони залишалися разом з ним", - написав син музиканта Марселу.

Жуан Жілберту фото DCM

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Точна причина смерті бразильського музиканта не називається, проте раніше ЗМІ повідомляли про його проблеми зі здоров'ям.

Жуан Жілберту, що народився в північно-східному бразильському штаті Баія, почав співати в 18 років. У 1959 році, після переїзду в Ріо-де-Жанейро, він записав свою першу сольну платівку - Chega de Saudade ("Досить сумувати"), виконавши композиції, написані Томом Жобімом. Жілберту винайшов на основі самби і джазу новий музичний стиль – боса-нову.

За свою кар'єру Жілберту випустив понад 20 альбомів і неодноразово ставав володарем "Греммі".

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