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15 жовтня • оновлено в 18:30
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Відомий пропагандист Кремля показав фото і відео з Києва

6.7т Читати матеріал російською

Російський телеведучий і пропагандист Борис Корчевніков приїхав до української столиці.

Відповідне відео з центру Києва він опублікував на своїй сторінці в Instagram, показавши, чим займається в країні, яку постійно обговорює на федеральних каналах РФ (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Корчевніков біля лаври

Корчевніков біля лаври

instagram / b.korchevnikov

Зокрема телеведучий розповів, що сприяє реставрації двох соборів у Києво-Печерській лаврі. Окрему увагу Корчевніков приділив лікарні з храмом святого Агапіта.

Борис Корчевніков приїхав до Києва

Борис Корчевніков приїхав до Києва

Кадр з відео

"Колись у ній бували ще наші царі. Потім, за радянських часів, запустіння. Сьогодні ця будівля знову належить Києво-Печерській лаврі, і ми дуже хочемо, щоб тут знову була монастирська лікарня", – розповів пропагандист.

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Також він опублікував спільний знімок із отцем Олександром Клименком, який був переможцем "Голосу", і матушкою Світланою. Кадр було зроблено у Києві.

Корчевніков фотографує лавру

Корчевніков фотографує лавру

instagram/b.korchevnikov

Слід зазначити, що у 2014 році Служба безпеки заборонила Корчевнікову і ще деяким російським пропагандистам в'їзд в Україну. У відомстві уточнювали, що термін дії відповідної постанови встановлювався залежно від прізвища журналіста, а саме від 3 до 5 років.

Коли саме у Корчевнікова закінчується термін, невідомо. Існує ймовірність, що це вже відбулося. Крім того, журналіст раніше потрапив до бази сайту "Миротворець".

"Офіційно заборонено в'їзд в Україну через журналістську діяльність, що спрямована на пропаганду війни проти України", – йдеться в описі на сайті.

Корчевніков – Києво-Печерська лавра

Корчевніков – Києво-Печерська лавра

Корчевніков на Хрещатику

Корчевніков на Хрещатику

instagram/b.korchevnikov

Корчевников у Києві – Звіринецькі печери

Корчевников у Києві – Звіринецькі печери

instagram/b.korchevnikov

Відомий пропагандист Кремля показав фото і відео з Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Корчевніков потрапив у ДТП із друзями. Як відомо, пропагандист є вірянином, відвідує храми. Аварія трапилася якраз після того, як він відвідав церкву.

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Тема
російська пропаганда
Місце
Україна Київ
Теги
пропаганда Києво-Печерська Лавра
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
москаляку на гілляку
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hunt andres
hunt andres
Мрази, с каких пор Корчевников у вас в прорагандистах, ссаносиние пропагандоны?
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Пузій Федір
Пузій Федір
Чомусь з раші сюди в останній час їде тільки руссская падаль. Случайнасть...?
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Putinen Puti
Putinen Puti
Пузій Федір, а эта падаль только здесь вонять и может за пару своих вонючих рублей со своей гнилой масковии...
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hunt andres
hunt andres
Пузій Федір, пузий, пузо почеши и сыби нах.
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