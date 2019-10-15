Відомий пропагандист Кремля показав фото і відео з Києва

Російський телеведучий і пропагандист Борис Корчевніков приїхав до української столиці.
Відповідне відео з центру Києва він опублікував на своїй сторінці в Instagram, показавши, чим займається в країні, яку постійно обговорює на федеральних каналах РФ (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).
Корчевніков біля лаври
instagram / b.korchevnikov
Зокрема телеведучий розповів, що сприяє реставрації двох соборів у Києво-Печерській лаврі. Окрему увагу Корчевніков приділив лікарні з храмом святого Агапіта.
Борис Корчевніков приїхав до Києва
Кадр з відео
"Колись у ній бували ще наші царі. Потім, за радянських часів, запустіння. Сьогодні ця будівля знову належить Києво-Печерській лаврі, і ми дуже хочемо, щоб тут знову була монастирська лікарня", – розповів пропагандист.
Також він опублікував спільний знімок із отцем Олександром Клименком, який був переможцем "Голосу", і матушкою Світланою. Кадр було зроблено у Києві.
Корчевніков фотографує лавру
instagram/b.korchevnikov
Слід зазначити, що у 2014 році Служба безпеки заборонила Корчевнікову і ще деяким російським пропагандистам в'їзд в Україну. У відомстві уточнювали, що термін дії відповідної постанови встановлювався залежно від прізвища журналіста, а саме від 3 до 5 років.
Коли саме у Корчевнікова закінчується термін, невідомо. Існує ймовірність, що це вже відбулося. Крім того, журналіст раніше потрапив до бази сайту "Миротворець".
"Офіційно заборонено в'їзд в Україну через журналістську діяльність, що спрямована на пропаганду війни проти України", – йдеться в описі на сайті.
Корчевніков – Києво-Печерська лавра
Корчевніков на Хрещатику
instagram/b.korchevnikov
Корчевников у Києві – Звіринецькі печери
instagram/b.korchevnikov
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Корчевніков потрапив у ДТП із друзями. Як відомо, пропагандист є вірянином, відвідує храми. Аварія трапилася якраз після того, як він відвідав церкву.
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