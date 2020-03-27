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27 березня • оновлено в 19:59
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Борис Акунін, який заразився коронавірусом, розповів про своє лікування

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Відомий російський письменник Борис Акунін, у якого діагностували коронавірус, розповів про своє лікування.

Так, за словами знаменитості, йому не пощастило, оскільки він заразився COVID-19 рано і тоді ще не знали, як боротися з вірусом. Акукін зазначив, що промучився з високою температурою одинадцять днів, і лише потім до нього приїхав лікар і прописав курс антибіотиків. Про це письменник повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Борис Акунін

Борис Акунін

Фото: shoizdat.com

"Захворів я в середині дня в п'ятницю 13-го разом зі своєю дружиною. Але у неї була форма зовсім легка, а у мене – середньої тяжкості. Це як паршивий затяжний грип з високою температурою. Різниця в тому, що поліпшення не відбувається. Температура доповзає до 39, збиваєш її парацетамолом. Завтра знову і знову... Мені не пощастило, що я був з ранніх, і в перші дні хвороби ніякого лікування ще не було. На одинадцятий день нарешті з'явився лікар з успішним досвідом і прописав мені курс антибіотиків", – написав Акунін.

Також він додав, що зараз вже йде на поправку і незабаром планує зробили повторний тест на коронавірус.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, відомий американський актор Марк Блум помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

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Автор
Крістіна Долматова
Тема
Коронавірус
Особа
Борис Акунін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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