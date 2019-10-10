"Хотіли потертися шишками": Богомолова і Віторгана висміяли через зв'язок із Собчак

Лідер гурту "Little Big" Ілля Прусікін висміяв режисера Костянтина Богомолова і актора Максима Віторгана через зв'язок із телеведучою Ксенією Собчак.

Це трапилося під час гумористичного шоу "Comment Out", де учасники виконують різні завдання, в рамках яких пишуть образливі коментарі під постами знаменитостей в Instagram (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Костянтин Богомолов, Ксенія Собчак та Максим Віторган

Так, у рамках програми Прусікіну треба було на своїй сторінці в Instagram викласти фото з дружиною і написати, що вони розлучилися. Або на сторінці народного артиста Росії Миколи Цискарідзе написати образливий коментар про Собчак та її чоловіків – колишнього і теперішнього. Зазначимо, що Ілля не хотів ображати їх, але заявив, що сім'я йому дорожча.

Ілля Прусікін і Регіна Тодоренко у шоу "Comment Out"

"Якщо Богомолов та Віторган так хотіли потертися шишками, то навіщо їм знадобився цей сумнівний посередник – Ксенія Собчак", – написав співак.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ксенія Собчак і Максим Віторган розповіли, що офіційно розлучилася у березні 2019 року.

У серпні у мережі з'явилася інформація про весілля Собчак із Костянтином Богомоловим. Урочистість відбулася 13 вересня 2019 року.

Відомий російський блогер Олена Міро була переконана, що телеведуча і режисер одружуються через вагітність зірки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся