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10 жовтня • оновлено в 14:04
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"Хотіли потертися шишками": Богомолова і Віторгана висміяли через зв'язок із Собчак

8.5т Читати матеріал російською

Лідер гурту "Little Big" Ілля Прусікін висміяв режисера Костянтина Богомолова і актора Максима Віторгана через зв'язок із телеведучою Ксенією Собчак.

Це трапилося під час гумористичного шоу "Comment Out", де учасники виконують різні завдання, в рамках яких пишуть образливі коментарі під постами знаменитостей в Instagram (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Костянтин Богомолов, Ксенія Собчак та Максим Віторган

Костянтин Богомолов, Ксенія Собчак та Максим Віторган

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Так, у рамках програми Прусікіну треба було на своїй сторінці в Instagram викласти фото з дружиною і написати, що вони розлучилися. Або на сторінці народного артиста Росії Миколи Цискарідзе написати образливий коментар про Собчак та її чоловіків – колишнього і теперішнього. Зазначимо, що Ілля не хотів ображати їх, але заявив, що сім'я йому дорожча.

Ілля Прусікін і Регіна Тодоренко у шоу "Comment Out"

Ілля Прусікін і Регіна Тодоренко у шоу "Comment Out"

"Якщо Богомолов та Віторган так хотіли потертися шишками, то навіщо їм знадобився цей сумнівний посередник Ксенія Собчак", – написав співак.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Максим Віторган Костянтин Богомолов Ксенія Собчак
Місце
Росія
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