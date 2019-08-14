"Богом тобі я даний": в "Кварталі" епічно потролили відносини Зеленського і Богдана

13 серпня на концерті студії "95 Квартал" в Одесі висміяли відносини президента України Володимира Зеленського і глави Офісу президента Андрія Богдана.

Так, коміки переробили відому пісню Леоніда Агутіна та Анжеліки Варум "Я буду завжди з тобою". Відео з гумористичним номером опублікувала в Facebook користувачка Дарина Чиж.

Володимир Зеленский і Андрій Богдан

"Я буду завжди з тобою. Пошепки за спиною. Правою твоєю рукою. Розумною твоєю "думокою". Богом тобі даний, твій Богдан", - заспівав один з акторів студії.

Пісня супроводжувалася слайд-шоу з фотографіями Зеленського і Богдана.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Одесі актори студії "95 Квартал" вперше пародіювали президента України Володимира Зеленського. Його зіграв гуморист Юрій Великий, відомий як учасник дуету "Брати Шумахери". Виступ артиста сподобалося не всім і він нарвався на критику в мережі.

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