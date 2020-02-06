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7 лютого • оновлено в 09:23
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Після скандалу з кокаїном: Бочкарьова вийшла у світ з новим коханим. Відео

2.7т
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Російська актриса Наталя Бочкарьова, яка потрапила у скандал з кокаїном у трусах, прийшла на прем'єру фільму "Джентльмени" з новим коханим.

Відповідне відео було опубліковано Telegram-каналом "Super.ru". На ньому видно, що чоловік для виходу у світ вибрав класичний синій костюм. А Бочкарьова одягнула костюм смарагдового кольору. Свій образ вона доповнила чорним клатчем (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Наталя Бочкарьова

Наталя Бочкарьова

Фото: instagram/natalia_bochkareva_official

Наталя Бочкарьова з новим коханим

Наталя Бочкарьова з новим коханим

Скріншот з відео

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Зазначається, що коханого артистки звати Роман. Він працює особистим асистентом Наталії в її школі акторської майстерності.

Наталя Бочкарьова та Роман

Наталя Бочкарьова та Роман

Фото: kp.ru

До слова, нещодавно шанувальники зірки серіалу "Щасливі разом" прийшли до висновку, що вона вийшла заміж. Сталося це після того, як Бочкарьова опублікувала фото в Instagram, на якому позувала у весільній сукні.

Наталя Бочкарьова

Наталя Бочкарьова

Фото: instagram/natalia_bochkareva_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Бочкарьова засвітила голі груди на пікантному фото.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Наталя Бочкарьова
Місце
Росія
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