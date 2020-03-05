Бочкарьова ледь прикрила великі груди халатом: пікантне фото

Скандальна російська актриса Наталія Бочкарьова завела мережу гарячою фотографією, на якій засвітила пишні груди.

Так, відповідний знімок з'явився на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Наталія Бочкарьова Instagram @natalia_bochkareva_official

На фото Бочкарьова позує в яскраво-синьому халаті, який спокусливо зав'язала на грудях, тим самим підкресливши декольте. Образ завершував яскравий макіяж.

"Другий день читаю заголовки і в черговий раз переконуюся в тому, що зміст постів, на відміну від фотографій до них, не має практично ніякого значення. Я зараз про моє недавнє фото у ванній одного з пітерських готелів. Гаразд, сьогодні порадую скромнішим... Така собі перерва між дублями на зйомках", – підписала знімок знаменитість.

Фотографія викликала бурхливу реакцію в мережі. Шанувальники зазначили, що актриса виглядає шикарно в будь-якому одязі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як актриса Наталія Бочкарьова розплатилася за скандал з кокаїном. Як стало відомо, 23 січня зірка серіалу "Щасливі разом" виставила на продаж свій Кадиллак: відповідне оголошення вона зробила в Інстаграм.

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