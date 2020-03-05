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5 березня • оновлено в 13:02
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Бочкарьова ледь прикрила великі груди халатом: пікантне фото

9.3т
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Скандальна російська актриса Наталія Бочкарьова завела мережу гарячою фотографією, на якій засвітила пишні груди.

Так, відповідний знімок з'явився на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Наталія Бочкарьова

Наталія Бочкарьова

Instagram @natalia_bochkareva_official

На фото Бочкарьова позує в яскраво-синьому халаті, який спокусливо зав'язала на грудях, тим самим підкресливши декольте. Образ завершував яскравий макіяж.

"Другий день читаю заголовки і в черговий раз переконуюся в тому, що зміст постів, на відміну від фотографій до них, не має практично ніякого значення. Я зараз про моє недавнє фото у ванній одного з пітерських готелів. Гаразд, сьогодні порадую скромнішим... Така собі перерва між дублями на зйомках",підписала знімок знаменитість.

Фотографія викликала бурхливу реакцію в мережі. Шанувальники зазначили, що актриса виглядає шикарно в будь-якому одязі.

Бочкарьова ледь прикрила великі груди халатом. Фото
Бочкарьова ледь прикрила великі груди халатом. Фото
Бочкарьова ледь прикрила великі груди халатом. Фото
Бочкарьова ледь прикрила великі груди халатом. Фото
Бочкарьова ледь прикрила великі груди халатом. Фото
Бочкарьова ледь прикрила великі груди халатом. Фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як актриса Наталія Бочкарьова розплатилася за скандал з кокаїном. Як стало відомо, 23 січня зірка серіалу "Щасливі разом" виставила на продаж свій Кадиллак: відповідне оголошення вона зробила в Інстаграм.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Наталя Бочкарьова
Місце
Росія
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