"Біологічна зброя!" Пригожин відзначився заявою про коронавірус

Російський продюсер Йосип Пригожин заявив, що коронавірус – це спеціально створена біологічна зброя.

Так, за словами знаменитості, за допомогою неї певна група людей намагається впливати на деякі процеси: економіку інших країн, їхній розвиток. Пригожин зазначив, що "чим більше у тієї чи іншої країни проблем – тим легше творцям вірусу буде домінувати". Про це він заявив в інтерв'ю Youtube-шоу "Алена, блин!" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Йосип Пригожин Скріншот з відео

"Я вважаю, що це створений вірус, який був впроваджений в Китаї та звідти він полетів далі. Я не буду зараз говорити ким, називати країни, але я підозрюю певну групу людей. Ось пам'ятаєте, була Хіросіма? Сьогодні ми з вами знаходимося в ситуації, яка була тоді в Японії. Хтось нам цю Хіросіму влаштував. Це зайве підтвердження того, що зараз не потрібно, щоб ракети літали. Досить впровадити вірус, біологічну зброю, яка погубить все людство. Мета – домінування на цій планеті під назвою Земля. Зараз йде війна декількох країн, люди намагаються впливати на певні процеси. Чим більше проблем у тієї чи іншої країни, тим менше еволюції, розвитку. Що вигідно для тих, хто це влаштував", – сказав Пригожин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Йосип Пригожин різко висловився про представників ЛГБТ-спільнот.

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