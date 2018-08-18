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СпортLady

"Більше немає з нами": помер колишній директор "Океан Ельзи"

3.3тЧитати новину російською

Сьогодні, 18 серпня, мережу вразила новина про смерть колишнього концертного директора гурту "Океан Ельзи", а також директора гуртів ТНМК та "Скай" Богдана Уцехи.

На момент трагедії йому було 44 роки. Про це стало відомо з соціальної мережі Facebook.

Обставини смерті чоловіка поки відсутні. Арт-директор компанії "Atas" Борис Гінжук зазначив, що у нього були проблеми з серцем.

"Богданчика більше немає з нами. Він полетів на небо слухати музику", - написала дружина Уцехи.

Як раніше писав OBOZREVATEL, помер один з творців мультика "Простоквашино".

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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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