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Більше не українська співачка: в Росії "захопили" Брежнєву

1.8тЧитати матеріал російською

Заборонений в Україні російський пошуковик "Яндекс" перейменував відому співачку й актрису Віру Брежнєву.

На це звернув увагу Telegram-канал "Рафаелич", який надав відповідний скріншот першої сторінки.

"А ось і реакція "Яндекса". Тепер Віра Брежнєва більше не українська співачка", – йдеться в повідомленні.

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

instagram @ ververa

Справа в тому, що в пошуковій системі прямо під її ім'ям прибрали слово "українська". Тепер Брежнєву там позначено просто співачкою.

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Хоча від допитливих читачів у Росії не приховають "Вікіпедію", де чітко вказано: "українська поп-співачка, актриса, телеведуча, колишня учасниця поп-гурту "ВІА Гра". Посол доброї волі ООН з питань ВІЛ/СНІДу".

Більше не українська співачка: в Росії "захопили" Брежнєву
Більше не українська співачка: в Росії "захопили" Брежнєву

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з останніх інтерв'ю Брежнєва заявила, що ніколи "не була українською співачкою", незважаючи на те, що більшу частину життя прожила саме в цій країні.

При цьому продюсер Олександр Ягольник нагадав, що в 2017 році зірка разом зі стронгменом Василем Вірастюком несла олімпійський факел у Південній Кореї як представниця України.

Брежнєва давно працює в Росії і є частою гостею на елітних тусовках і заходах. Наприклад, на премії "Премії МУЗ-ТВ 2019. Музика об'єднує" вона претендує на нагороду "Краща виконавиця". Однак у цій категорії вона не є єдиною українкою. Також на цю нагороду висунуто Світлану Лободу та Ані Лорак.

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Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особа
Віра Брежнєва
Місце
Росія
Теги
Яндексшоу-бизнес
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
С концлагеря бандер все сбегают, маршируйте дальше шествия Гитлера)))
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Михайлов Андрей, счас позорно быть хохлом.
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