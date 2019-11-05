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5 листопада • оновлено в 09:46
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Більше не самотній? Філіпа Кіркорова застукали з ефектною блондинкою

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Співак Філіп Кіркоров відпочив разом з дівчиною, з якою йому раніше вже приписували роман.

Так, в минулому році з'явилися перші чутки про те, що серце поп-короля більше не вільне: нібито Кіркоров зустрічається з діджеєм Катериною Гусєвою. Тоді пару нерідко разом бачили на публіці. Більш того, дівчина знайшла спільну мову з дітьми співака. Однак роман так і не знайшов офіційного підтвердження.

А днями Філіп і Катерина знову були помічені разом. Співак і діджей відпочили в Баку. Спільним фото Гусєва поділилася в Instagram.

Філіп Кіркоров і Катерина Гусєва

Філіп Кіркоров і Катерина Гусєва

Instagram

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"Це були чудові два дні в неймовірній країні і приголомшливому місті. Хочу сказати слова подяки за можливість бути з вами і вашою родиною, це дійсно дуже цінно, тому що знаю як ви їх любите. Ви - найкращий тато", - підписала фото Катерина, додавши смайл у вигляді поцілунку.

Катерина Гусєва

Катерина Гусєва

Instagram

Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров

Instagram

У коментарях деякі підписники відзначили, що Філіп і Катерина схожі на сім'ю. Правда, самі зірки поки що на здогади фанатів не відреагували.

Більше не самотній? Філіпа Кіркорова застукали з ефектною блондинкою

Instagram

Більше не самотній? Філіпа Кіркорова застукали з ефектною блондинкою

Instagram

Раніше, Кіркоров публічно осоромився на сцені : в мережу потрапило відео.

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Особа
Філіп Кіркоров
Місце
Росія
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