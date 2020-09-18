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Білоруська співачка відмовилася виступати на концерті на підтримку Лукашенка

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
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Стефанія Соколова відмовилася виступати на концерті на підтримку Олександра Лукашенка

Білоруська співачка, фіналістка шоу "Голос. Діти – 4" (Росія) Стефанія Соколова відмовилася виступати на концерті в Мінську на підтримку Олександра Лукашенка. Замість неї на сцену вийшла інша дівчина, яка виконала пісню під її фонограму.

Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram. За її словами, ніхто не питав у неї дозволу на використання треку, вона просто побачила запис виступу, який згодом опублікувала в своєму акаунті (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я відмовилася співати на концерті. На відео невідома дівчинка, яка відкриває рот під мій вокал! А як же порушення авторських прав?" – обурилася Соколова.

Соколова відмовилася співати на концерті на підтримку Лукашенка.

Також співачка опублікувала свій виступ, щоб шанувальники порівняли голос. Користувачі соцмережі підтримали рішення артистки відмовитися від участі в концерті і порадили їй звернутися до суду.

"Немає слів! Звертайтеся до суду! Ми з тобою, Стефаніє", "Спасибі вам за вашу позицію", "Вся країна тебе підтримує", – написали в коментарях.

У мережі підтримали Соколову.
Шанувальники підтримали співачку.

Виступ Соколової: дивитися відео

Виступ іншої учасниці під фонограму Соколової: дивитися відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, співачка, вокалістка гурту Shuma Руся (справжнє ім'я Марина Шукюрова) покинула Білорусь і переїхала до Києва. На думку 40-річної артистки, залишатися в країні для неї стало небезпечно.

Білорусьмузикашоу-бизнесОлександр Лукашенко
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