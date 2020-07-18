Білоруси про відмову виступати в Криму на КВН: у нас в Україні родичі

Команда "Діти Тюрінга" пояснила відмову від виступу в Криму на КВН (Instagram Діти Тюрінга).

Команда КВН із Білорусі "Діти Тюрінга" пояснила свою відмову від участі в чвертьфіналі Вищої ліги КВН (Росія), ігри якого проходитимуть в окупованому Криму.

Так, на офіційній сторінці в Instagram вони опублікували відео, в якому заявили, що їхня країна дотримується нейтралітету в питанні приналежності півострова, тому потрапити до Криму вони можуть лише через Україну, а це буде складно зробити через пандемію. А шлях через Росію білоруси вважають неприйнятним, оскільки члени команди мають родичів в Україні, а в'їхати туди після КВН вони вже не змогли б через попадання в чорний список (ролик дивіться нижче).

Команда "Діти Тюрінга" пояснила відмову від виступу в Криму на КВН Скриншот із відео

Також "Діти Тюрінга" додали, що представляють Білоруський державний університет і він має партнерів серед навчальних закладів України. Тому вони б "не хотіли перешкодити цим відносинам" своєю поїздкою до Криму.

Водночас білоруська команда повідомила, що отримала гарантії повернення до вищої ліги КВН у наступному сезоні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що багато шанувальників захопилися рішенням команди КВН із Білорусі "Діти Тюрінга" відмовитися від участі в престижній телегрі, яка транслюється на "Первом канале" РФ.