Біллі Айліш потрапила в 'чорний список' уряду США

Американську співачку Біллі Айліш звинуватили в "руйнуванні країни" через відмову підтримати чинного президента США Дональда Трампа. Виконавиця опинилася в "чорному списку" уряду країни.

Один з чиновників вирішив провести "чистку" небажаних зірок, які повинні були взяти участь у великому дороговартісному контракті, пов'язаного з кампанією проти COVID-19. Про це повідомило видання The Washington Post.

Раніше було відомо про укладення договору з 274 знаменитостями, але схвалили тільки 10 кандидатур.

У "чорному списку" опинилась не тільки виконавиця, а й такі зірки шоу-бізнесу, як співачка Дженніфер Лопес і режисер Джадд Апатоу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Айліш не раз критикувала Дональда Трампа. Артистка переконана, що глава США "знищив країну і все те, що небайдуже громадянам". Крім того, активно закликала голосувати проти нього на виборах.