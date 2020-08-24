Білик, Винник, Кароль та інші: як зірки вітали Україну з Днем Незалежності

24 серпня Україна відзначила 29-ту річницю незалежності. У центрі столиці відбулися урочисті заходи, а також виступили топові артисти країни.

Українські зірки не залишилися осторонь свята – багато з них в соціальних мережах залишили зворушливі пости, де висловилися на адресу рідної країни. Про те, як знаменитості вітали Україну з Днем Незалежності – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Серед тих, хто вказав на важливість національного свята – співачки Ірина Білик, Оля Полякова, Надя Дорофєєва, Джамала, Наталя Могилевська, Настя Каменських та інші. Також про День Незалежності висловилися музиканти Олег Винник, Михайло Хома (DZIDZIO), Потап, MONATIK, Павло Зібров.

"Насправді, це моє улюблене свято! Всіх вітаю з Днем Незалежності. Миру і любові всім нам", – написала кримчанка Джамала.

Вєрка Сердючка виступила на Дні Незалежності України Instagram Андрія Данилка

Винник привітав українців з Днем Незалежності Instagram Олега Винника

"Дорога моя Україно! Миру, злагоди, щасливої долі. Люблю безмежно!" – висловився Винник.

Вокалістка KAZKA привітала Україну зі святом Instagram Саші Зарицької

"Я живу в найкрутішій країні! Друзі, всіх зі святом", – зазначила Зарицька.

Михайло Хома привітав Україну з Днем Незалежності Instagram DZIDZIO

"Мав сьогодні велику честь виконати Гімн України під час державного церемоніалу святкування Дня Незалежності України. Відчував велику відповідальність і безмежну любов до кожного з вас. Подвійною радістю для мене стало присвоєння державного звання "Заслужений артист України". Це моя мрія дитинства! Дякую, Україно", – написав Михайло Хома.

Зібров виступив на Дні Незалежності Instagram Павла Зіброва

Дорофєєва відзначила День Незалежності Instagram Наді Дорофєєвої

Наталя Могилевська і Надя Дорофєєва Instagram Наталі Могилевської

Тіна Кароль висловилася про День Незалежності Instagram Тіни Кароль

Каменських привітала Україну з Днем Незалежності Instagram Насті Камескіх

Українська реперша написала про День Незалежності Instagram Alyona Alyona

Джамала назвала День Незалежності улюбленим святом Instagram Джамали

Білик і Пономарьов привітали українців з Днем Незалежності Instagram Ірини Білик

Крім музикантів, День Незалежності відзначили актриса Ольга Сумська, яка наразі знаходиться на відпочинку в Єгипті, хореограф Ілона Гвоздьова, телеведучі Андрій Бєдняков, Дмитро Комаров, Катерина Осадча, Леся Никитюк та інші.

Учасниця "Танців з зірками" привітала Україну Instagram Ілони Гвоздьової

Бєдняков зворушливо висловився про Україну Instagram Андрія Бєднякова

Осадча привітала Україну Instagram Катерини Осадчої

Комаров написав про День Незалежності Instagram Дмитра Комарова

Ольга Сумська з сім'єю привітала Україну з Єгипту Instagram Ольги Сумської

Леся Никитюк привітала з Днем Незалежності Instagram Лесі Никитюк

Примітно, що про головне національне свято висловилися і артистки, які виїхали з України в Росію. Йдеться про Світлані Лободу і Ані Лорак.

Лорак висловилася про День Незалежності України Instagram Ані Лорак

Лобода висловилася про День Незалежності України Instagram Світлани Лободи

Як повідомляв OBOZREVATEL, в День Незалежності українські зірки виконали попурі з відомих треків незалежної України. 18 топових артистів виконали уривки 42 пісень, які стали популярними в незалежній Україні.

Навколо шоу Made in Ukraine в мережі розгорнувся скандал. Так, представники груп "Бумбокс" і "Океан Ельзи" заявили, що колективи не давали дозволу на використання їхніх пісень.

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