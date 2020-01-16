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16 січня • оновлено в 15:50
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"Переніс дві операції, готуюся до третьої!" Білан розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям

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Популярний російський співак Діма Білан розповів, що в минулому році переніс дві операції та тепер готується до третьої.

Так, за словами артиста, одну з них йому провели через зламану ногу. Білан зазначив, що дуже намучився працювати з паличками на концертах, а в побуті — "це було вирви мозок". Про це співак написав на своїй сторінці в Instagram.

Діма Білан

Діма Білан

Фото: instagram/bilanofficial

"Це мій останній візит в хірургію! Торік у мене було 2 операції (і була це не тільки зламана нога). Як же я намучився працювати з паличками в технологічно насиченому складному шоу, де мені доводилося багато переміщатися в складних підвісах, польотах і т.д. Я вже мовчу про побут це було вирви мозок. Як же я радий, що говорю про це в минулому часі", — поділився Білан.

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Крім того, співак додав, що йому повинні вийняти титанову пластину з дев'ятьма шурупами з ноги, і в кінці січня він вже буде бігати. Тому Білан запевнив шанувальників, що турам і концертам — бути.

Діма Білан готується до третьої операції

Діма Білан готується до третьої операції

Фото: instagram/bilanofficial

"Зараз знімаю титанову пластину з дев'ятьма шурупами. Свою січневу відпустку я провів в підготовці до операції... Окремий привіт всім моїм слухачам і відданим шанувальникам, які так потужно мене підтримували. В кінці січня я буду вже бігати, так що тури, концерти все в силі", — зазначив Білан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Діма Білан зганьбився п'яним виступом на дні міста в Самарі. Численні фото та відео з'явилися в соціальних мережах.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Діма Білан
Місце
Росія
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Шо, две гайки сняли, осталось болт вывинтить?
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