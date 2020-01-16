"Бидло почне народжувати": Водонаєва розгромила послання Путіна росіянам

Колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2", модель і ведуча Олена Водонаєва прокоментувала послання президента Росії Володимира Путіна.

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала пост, в якому висловилася про програму материнського капіталу.

Олена Водонаєва Instagram @alenavodonaeva

"Трохи більше 1 млн за трьох дітей. Стільки тепер отримуватимуть молоді сім'ї, які будуть вирішувати головний біль президента – проблему демографії. Стільки всього придумали для цих ненароджених дітей: і годувати будуть до 4 класу в школі, і доплачувати до 7 років надбавку від 5 до 11 тисяч рублів. Ось тільки на надбавку можуть розраховувати лише ті сім'ї, в яких менше одного прожиткового мінімуму на одну особу. Тобто, якщо сім'я з 2 батьків і 2 маленьких дітей в умовній Пензі заробляє більше 40 тисяч, то про бонус можна забути. Це те, про що я говорила раніше. Проблема демографії не в розмірі материнського капіталу, а в рівні життя росіян", – пише Водонаєва.

"Цей мільйон з невеликим ризикує стати фатальним для майбутніх поколінь, якщо зневірені від злиднів росіяни або бидло, якому вічно не вистачає на пляшку горілки, почнуть народжувати заради цього мільйона. Не врятують ні 5 тисяч рублів, ні 11, ні навіть безкоштовне гаряче харчування в школах. Щоб якось прогодувати дітей і себе, люди будуть брати кредити і платити з покоління в покоління. У нас проблеми зі школами, з медициною і фахівцями. Які пологи, дорогі друзі?", – додала зірка.

Олена Водонаєва Instagram @alenavodonaeva

Відзначимо, що, згідно послання Путіна, програму материнського капіталу продовжать. Також президент виступив з ініціативою внести виплати на дітей до семи років і забезпечити школярів безкоштовним гарячим харчуванням з 1-го по 4-й клас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Водонаєва викликала ажіотаж в мережі різкою заявою про Росію. Вона порівняла РФ і США, що не сподобалося багатьом шанувальникам.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!