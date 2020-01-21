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21 січня • оновлено в 16:12
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"Безсоромниця! Штраф – 100 мільйонів": у Держдумі вирішили покарати Водонаєву за скандальний пост

3.1т
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Спікер Держдуми В'ячеслав Володін різко висловився про пост екс-учасниці "Дом-2" Олени Водонаєвої в Instagram про материнський капітал.

Так, як передає КП, у ході пленарного засідання Володін запропонував оштрафувати знаменитість на 100 мільйонів.

Олена Водонаєва

Олена Водонаєва

Instagram @alenavodonaeva

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"Повз хамство проходити не можна: вона образила людей, наших громадян, причому ще привласнивши їм певний статус. Безсоромниця! У цьому випадку штраф – 100 мільйонів. Нехай платить. Наступного разу говорити не буде. Бидло", – сказав спікер Держдуми.

"Ми з вами закон прийняли, де повинні карати тих, хто ображає громадян нашої країни, а це образа громадян нашої країни", – додав Володін.

Олена Водонаєва

Олена Водонаєва

Instagram @alenavodonaeva

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олена Водонаєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост, в якому прокоментувала послання президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, зірка заявила, що заради материнського капіталу "зневірені від злиднів росіяни або бидло, якому вічно не вистачає на пляшку горілки, почнуть народжувати".

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Автор
Анна Міхно
Особа
Олена Водонаєва
Місце
Росія
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Пети Moщи
Пети Moщи
Какое лошадиное ипало
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Пети Moщи
Пети Moщи
Какое лошадиное ипло
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0
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Куни Чан
Куни Чан
Млять наказали бы и народ только за, но глупая либирастня и запад вой подымят
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