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Без Лободи? Ліндеманна помітили в оточенні зірок із РФ

1.2т Читати матеріал російською

Соліст німецького рокгурту Rammstein Тілль Ліндеманн запалив на яхті російського музиканта Еміна. Крім того, на вечірці були присутні Яна Чурікова, Олександр Ревва і Вахтанг.

Зазначається, що танцював вокаліст Rammstein під кавказькі пісні. Про це йдеться у Telegram-каналі "Тільки нікому".

Тілль Ліндеманн

Тілль Ліндеманн

1news.com.ua

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"На цьому відео Тілль Ліндеманн танцює кавказькі танці із сигаретою, а може і з косяком у зубах у компанії Ревви, Яни Чурикової, Вахтанга та інших друзів Еміна на його віллі у Баку. Які там "ду хаст"? Рокер запалює під східні мотиви. Цікаво, що ж пампушка Стівен Сігал на таких тусовках не з'являється, а за нього німець танцмайданчик топче?", – йдеться у повідомленні.

Як раніше писав OBOZREVATEL, соліст німецького рокгурту Rammstein Тілль Ліндеманн сів за штурвал літака на шляху до Москви. Відео з авіалайнера він опублікував на своїй сторінці в Instagram. На кадрах показано, як Тілль керує літаком у кріслі пілота. На панелі керування можна розгледіти швидкість, із якою летить лайнер – 673 км/ч

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Особи
Тілль Ліндеманн Емін Агаларов
Місце
Азербайджан Баку
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