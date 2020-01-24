"Без фотошопу не впізнати": у мережі спливло фото нареченої Тіматі без ретуші

Мама російського репера Тіматі Симона Чорноморська показала, як виглядає його наречена Анастасія Решетова без фотошопу.
Фотографією дівчини Симона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Анастасія Решетова
Instagram @volkonskaya.reshetova
Так, у соцмережі жінка опублікувала серію чорно-білих знімків, автором яких стала дочка репера Аліса.
"Не знаю, як Аліса це робить, але виходить дуже виразно і стильно! Люблю чорно-біле фото", – написала Симона.
Серед фотографій був і знімок Решетової, на якому дівчина сфотографована без макіяжу. Більш того, кадр не обробляли в фотошопі.
Анастасія Решетова
Instagram @simona280
Однак "чесне" фото Анастасії викликало неоднозначну реакцію в мережі. У коментарях під публікацією користувачі почали писати, що не впізнають дівчину на знімку, а також поцікавилися у Сімони, чи спеціально вона виставляє невістку "в такому непривабливому ракурсі?"
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