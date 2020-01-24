"Без фотошопу не впізнати": у мережі спливло фото нареченої Тіматі без ретуші

Мама російського репера Тіматі Симона Чорноморська показала, як виглядає його наречена Анастасія Решетова без фотошопу.

Фотографією дівчини Симона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Анастасія Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Так, у соцмережі жінка опублікувала серію чорно-білих знімків, автором яких стала дочка репера Аліса.

"Не знаю, як Аліса це робить, але виходить дуже виразно і стильно! Люблю чорно-біле фото", – написала Симона.

Серед фотографій був і знімок Решетової, на якому дівчина сфотографована без макіяжу. Більш того, кадр не обробляли в фотошопі.

Анастасія Решетова Instagram @simona280

Однак "чесне" фото Анастасії викликало неоднозначну реакцію в мережі. У коментарях під публікацією користувачі почали писати, що не впізнають дівчину на знімку, а також поцікавилися у Сімони, чи спеціально вона виставляє невістку "в такому непривабливому ракурсі?"

Раніше OBOZREVATEL зібрав найвідвертіші фотографії Анастасії Решетова на честь її 24-річчя.

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