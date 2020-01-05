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5 січня • оновлено в 15:58
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Без фотошопу і макіяжу: шанувальники обговорюють нове фото Боярської

2.7т
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Російська актриса Єлизавета Боярська опублікувала нове фото, на якому показала, як виглядає без макіяжу і фотошопу.

Знімком зірка поділилася на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Єлизавета Боярська

Єлизавета Боярська

Instagram @lizavetabo

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"Океан, сонце, чоловік, діти. Новий рік. Не вірю я, звичайно, в усі ці "як рік зустрінеш, так і проведеш", але якщо хоча б трохи буде схоже, буде круто", – підписала фото Боярська.

У коментарях прихильники почали обговорювати зовнішність актриси. Зокрема, фанати відзначили, що на "чесному" селфі без макіяжу і фотошопу Єлизавета виглядає дуже красиво:

"Поза сумнівом, дуже красива", "Чарівна", "Ви така красива", "Божественно красиво".

Без фотошопу і макіяжу: шанувальники обговорюють нове фото Боярської
Без фотошопу і макіяжу: шанувальники обговорюють нове фото Боярської
Без фотошопу і макіяжу: шанувальники обговорюють нове фото Боярської
Без фотошопу і макіяжу: шанувальники обговорюють нове фото Боярської
Без фотошопу і макіяжу: шанувальники обговорюють нове фото Боярської
Без фотошопу і макіяжу: шанувальники обговорюють нове фото Боярської

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі з'явився архівний знімок російської співачки Алли Пугачової, на якому вона позує без макіяжу і фотошопу.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Єлизавета Боярська
Місце
Росія
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