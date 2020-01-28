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28 січня • оновлено в 09:28
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Без білизни: Бочкарьова засвітила голі груди на пікантному фото

6.4т
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Російська актриса Наталія Бочкарьова блиснула спокусливими формами на новій фотографії.

Так, гарячим фото артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Наталія Бочкарьова

Наталія Бочкарьова

Instagram @natalia_bochkareva_official

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На знімку Бочкарьова сфотографована в сірому піджаку, який одягла на голе тіло. При цьому, зірка засвітила оголені груди.

Пікантна фотографія викликала бурхливі обговорення в коментарях. Шанувальники акторки засипали Наталію компліментами, відзначивши її сексуальну фігуру.

"Груди шикарні", "Шикарна жінка", "Гена Букін точно оцінив би", "Дуже красива і сексуальна",писали фанати під знімком.

Без білизни: Бочкарьова засвітила голі груди на пікантному фото
Без білизни: Бочкарьова засвітила голі груди на пікантному фото
Без білизни: Бочкарьова засвітила голі груди на пікантному фото
Без білизни: Бочкарьова засвітила голі груди на пікантному фото
Без білизни: Бочкарьова засвітила голі груди на пікантному фото
Без білизни: Бочкарьова засвітила голі груди на пікантному фото
Без білизни: Бочкарьова засвітила голі груди на пікантному фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як актриса Наталія Бочкарьова розплатилася за скандал з кокаїном. Як стало відомо, 23 січня зірка серіалу "Щасливі разом" виставила на продаж свій Кадиллак: відповідне оголошення вона зробила в Інстаграм.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Наталя Бочкарьова
Місце
Росія
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