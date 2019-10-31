Автор всесвітньо відомого стріт-арту: в мережі вперше показали загадкового художника Бенксі

Колишній агент, водій і фотограф знаменитого художника стрит-арту з Великобританії, який ховається під псевдонімом Бенксі, Стів Лазарідес показав ексклюзивні фото колишнього шефа.

Він знімав найзагадковішого художника сучасності за роботою. Напередодні презентації книги про Бенксі, його помічник вирішив показати кілька рідкісних кадрів, передає CNN (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

При цьому, книга містить близько 500 знімків з анонімом і його роботами, проте обличчя граффітиста на них не видно.

Агент Бенксі вперше показав загадкового художника Фото Steve Lazarides

Агент Бенксі вперше показав загадкового художника Фото Steve Lazarides

Агент Бенксі вперше показав загадкового художника Фото Steve Lazarides

Відзначимо, співпраця чоловіків припинилася ще в 2008 році, проте Лазарідес не перестав захоплюватися талантом Бенксі.

У мережі вперше показали художника Бенксі

Як повідомляв OBOZREVATEL, картина Бенксі, відома як "Дівчинка з повітряною кулею", самознищилася одразу після того, як була продана 5 жовтня на аукціоні Sotheby's за більш ніж 1 млн фунтів стерлінгів.

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