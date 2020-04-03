Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, порадувала шанувальників пікантними фото.

Так, знімки знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Белла Хадід Instagram @bellahadid

На фото Белла позує в жовтому жакеті, який одягла на голе тіло. У кадрі Хадід також засвітила оголені пишні груди.

Відверті фотографії моделі не залишили байдужими численних шанувальників зірки: фото незабаром набрали майже мільйон лайків і тисячі захоплених коментарів.

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Белла Хадід сфотографувалася абсолютно голою, прикривши тіло тільки яскраво-червоним палантином.

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