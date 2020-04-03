Головна Новини
3 квітня • оновлено в 09:14
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Белла Хадід розбурхала пікантним фото без білизни

1.8т
Читати матеріал російською

Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, порадувала шанувальників пікантними фото.

Так, знімки знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Белла Хадід

Белла Хадід

Instagram @bellahadid

На фото Белла позує в жовтому жакеті, який одягла на голе тіло. У кадрі Хадід також засвітила оголені пишні груди.

Відверті фотографії моделі не залишили байдужими численних шанувальників зірки: фото незабаром набрали майже мільйон лайків і тисячі захоплених коментарів.

Белла Хадід

Белла Хадід

Instagram @bellahadid

Белла Хадід

Белла Хадід

Instagram @bellahadid

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Белла Хадід сфотографувалася абсолютно голою, прикривши тіло тільки яскраво-червоним палантином.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Белла Хадід
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги